El abogado del político sanjuanino prófugo rompió el silencio y dijo por qué no encontraron a su cliente

Mauricio Chanquia es el dirigente político que aparece como uno de los involucrados en una causa por presuntas estafas que lleva el Primer Juzgado de Instrucción de San Juan. Según contó el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, el hombre se encuentra prófugo de la Justicia porque al momento de ir a buscarlo en su domicilio este no se encontraba. Tampoco lo hallaron presente en la organización barrial Barrios en Pie, donde Chanquia es el secretario general del movimiento.

En este contexto el abogado del dirigente, Antonio Falcón, habló con este diario y dijo que "mi cliente no está prófugo, lo que pasa es que lo fueron a buscar a un domicilio donde él ya no vive. El estaba con su mujer en la casa donde lo fueron a allanar, pero se separó y ahora vive en otro lado". Y agregó que "vamos a presentarnos ante el titular del Primer Juzgado de Instrucción cuando lo determine la jueza y ya hemos pedido la eximición de prisión".

Tengamos en cuenta que la policía de San Juan a través de la división Defraudaciones y Estafas viene realizando varios allanamientos y de momento hay cuatro detenidos, entre los que figura una empleada municipal de 25 de Mayo, llamada Natalia Castro. Además en las últimas horas se realizó un allanamiento a la organización barrial Barrios en Pie donde secuestraron varios elementos que serían vitales para saber si hubo o no un perjuicio económico en contra de varios beneficiarios sociales del Gran San Juan.

Pero según el abogado de Chanquia "no encontraron nada, solo fotocopias de DNI que son normales en este tipo de organizaciones. Lo que puedo estar seguro es que mi cliente no es un estafador y no entendemos el porque se lo acusa de esto". Y finalizó diciendo que "la Justicia tendrá que probar lo que dice, pero de momento rige el principio de inocencia, porque no han encontrado ningún elemento que involucre a mi cliente".

En tanto que para fuentes que intervienen en el caso Chanquia podría ser el cabecilla de este grupo de personas que cometía una maniobra ilícita para engañar a beneficiarios de planes sociales y quedarse con gran parte de los montos de dinero que recibían mensualmente. Los otros detenidos son Walter Rubén Atampiz, Sergio Eduardo Castillo, Natalia Alicia Castro y Pamela Marina Agüero. Los dos primeros trabajaban juntos haciendo producciones televisivas o cubriendo fiestas, pero además aparentemente se movían en el ambiente político, explicó un vocero a este diario. En el caso de Castro, era la encargada de la oficina de empleo del municipio de 25 de Mayo y la otra mujer supuestamente manejaba un merendero en Rawson, señalaron.

¿Cómo sería la maniobra?

Aparentemente consistía en contactar a personas -algunos parientes-, les ofrecían tramitarles los planes sociales y les copias de su documentación. Al tiempo avisaban que fueron beneficiados con un plan, ahí empezaba la otra parte de la acción delictiva, señalaron fuentes del caso. Ordenaban al beneficiario que retiraran la tarjeta y la clave del Banco Nación, pero se las quedaban ellos. Supuestamente, los sospechosos cobraban todos los meses el dinero del plan y sólo le daban 1.500 pesos al beneficiario. Después le dieron un poco más, pero siempre se quedaban con gran parte de la plata.

De momento serían más de 10 los damnificados, pero se creen que son muchos más, de modo que se profundiza la investigación y esperan nuevas denuncias.