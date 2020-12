Desalmado: un calingastino le decía a su sobrina ser brujo y la abusó a lo largo de 6 años

El titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adarvez, procesó a un calingastino de 56 años acusado de abusar sexualmente de su sobrina a lo largo de 6 años.

La menor vivió un martirio toda su infancia. Este sujeto amenazaba a la niña con hacerle lo mismo a su hermana, le mentía que su mamá podría ir presa y lo más increíble, dijo que él era brujo y que si decía algo le podrían salir verrugas.

La pequeña vivió atormentada desde los 8 años (cuando empezaron los abusos) hasta los 14. Pasó por varias etapas de depresión, estaba triste, típicos modales cuando una pequeña ha sido abusada, expresaron fuentes judiciales.

Después de seis años de sufrimiento, cuando la nena ya tenía 14 años, le contó todo a su mamá: "Mamá, el tío me abusa desde los 8 años, él me daba mercadería y plata para que yo le entregara mi cuerpo y si no lo hacía me decía que iba a agarrar a mi hermanita más chica, que no dijera nada", declaración que puso Diario de Cuyo.

La caratula de su procesamiento fue por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado porque se encargaba de la guarda.