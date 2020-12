Crimen en Médano: trascienden detalles del supuesto amorío entre la víctima y la detenida

Después de que el cuerpo de Francisco 'Paco' Archilla fuera hallado sin vida en el interior de su casa de Médano de Oro con signos de violencia y luego la autopsia confirmara su brutal asesinato, tres personas quedaron detenidas bajo sospecha y una de ellas es su vecina, Claudia Morales, con quien habría tenido una relación amorosa a escondidas, según manifestaron fuentes allegadas.

La mujer que está en la mira de la investigación judicial, que se centra en un homicidio cometido en ocasión de robo, fue señalada por el entorno de la víctima como una persona especial para el fallecido de 60 años. Acorde a este relato, Archilla y Morales eran amantes y prueba de ello son los diversos mensajes de audio que el pensionado le envió a sus familiares, en los que describía esta relación afectuosa.

"Como no sabía leer ni escribir, el hombre le enviaba audios a sus cercanos que dan cuenta del tipo de relación que tenía con la mujer", señaló una fuente allegada. La hipótesis que pone en tela de juicio el rol de la amante en todo el escenario es que quizás pudo sacar provecho del vínculo sentimental, ya que Archilla padecía un grado de inmadurez no certificada. "Su personalidad e inocencia lo volvieron una persona muy querida en la zona, por eso causó tanta conmoción su muerte", agregaron.

Un hecho que quizás compromete a Morales es que el teléfono celular de la víctima desapareció tras el ataque. Sin tener en claro quién lo mató y por qué, los pesquisas estiman que el autor del crimen lo conocía pues los ingresos al domicilio no estaban violentados y -tal vez- mantuvo contacto con él a través del aparato. Por eso eliminó cualquier tipo de rastro que pudiera complicarlo.

Hasta ahora, la mujer no fue citada a la declaración indagatoria aunque se espera que eso sea inminente, ya que el expediente se encuentra en manos del juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez. En ese caso, el magistrado podrá contar con la declaración de los tres aprehendidos y, luego, vincularlos a la causa o descartar su participación.

Los otros dos arrestados bajo sospecha son el marido de Morales, Sergio Giménez, y un amigo de la pareja, un sujeto de 37 años conocido como 'Pelado' Ahumada. Este hombre levantó sospechas cuando merodeaba la escena del crimen, según se supo.

"Vamos a ver qué pasa con la feria judicial, si los indagan antes. De lo que sí estamos seguros es que no queremos que nadie sea excarcelado sin que se sepa quién lo hizo, que no haya nadie libre hasta que no se resuelva", expresó la representante de la parte querellante Romina Vargas Chirino.

El cuerpo de Archilla fue encontrado el jueves 17 de diciembre en un baño de sangre, una escena era atroz: tenía a simple vista varios cuchillazos en su cuerpo, algunos en la zona del tórax (corazón), del cuello y la cabeza.