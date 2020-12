Crimen en el Médano: la mujer detenida y la víctima ¿eran amantes?

A 11 días del violento crimen en el Médano de Oro, en Rawson, en el que Francisco ‘Paco’ Archilla fue atacado con un arma blanca y producto de la feroz embestida murió en el acto, testimonios reveladores del entorno de la víctima señalaron que la mujer detenida mantenía un vínculo sentimental con el hombre que fue hallado sin vida en el interior de su casa.

Según señalaron fuentes allegadas a la investigación, la mujer identificada como Claudia Morales tenía una relación amorosa y en secreto con la víctima de 60 años. Ese supuesto vínculo habría despertado las sospechas en los investigadores que decidieron ponerla tras las rejas, mientras indagan por el homicidio.

El segundo detenido es la pareja de Morales, Sergio Giménez, quien habría quedado privado de su libertad por otro delito cuando allanaron su domicilio: tenencia ilegal de armas de fuego.

Acorde lo apuntó una fuente cercana a la familia, además de los testimonios que sostienen la hipótesis del romance, existen pruebas que acreditan la versión del amorío entre Archilla y Morales, quien permanece con prisión domiciliaria por orden del juez Guillermo Adárvez. Es que la mujer, que vive en la casa de al lado, se mostraba cercana a él.

Si bien los investigadores están convencidos que el homicidio se produjo en ocasión de robo -por un dinero que había cobrado-, también presumen que él o los autores conocían al pensionado porque los ingresos a la vivienda no estaban violentados, es decir, que los dejó pasar. Además, el teléfono celular de la víctima desapareció y ello alimenta la creencia que el atacante estuvo en contacto con el hombre asesinado o, bien, algo dentro del aparato lo compromete.

Por el poco tiempo que pasó desde el macabro hallazgo del cadáver, la Policía aún investiga el hecho y la causa todavía no llega al Tercer Juzgado de Instrucción. No obstante, familiares de Archilla ya se conformaron como parte querellante, con la intención de impulsar la investigación. La Dra. Romina Vargas Chirino es quien los representa y quien confirmó a Tiempo de San Juan que aún no hay fecha para las indagatorias.

El tercer aprehendido por el asesinato, tal y como lo publicó este lunes este medio, es un sujeto de 37 años, conocido como 'Pelado' Ahumada. Este hombre levantó sospechas cuando merodeaba la escena del crimen, según se supo, y además porque tiene una estrecha relación con la pareja de vecinos detenida.

El cuerpo de Archilla fue encontrado el jueves 17 de diciembre en un baño de sangre, una escena era atroz: tenía a simple vista varios cuchillazos en su cuerpo, algunos en la zona del tórax (corazón), del cuello y la cabeza.