San Juan registra al menos 5 casos por mes de abusos sexuales producidos por menores

Los delitos que se cometen en la provincia no solo son producidos por mayores. Los menores también son parte de la delincuencia en San Juan y en los últimos tres años, la cantidad de hechos producidos por ellos se mantiene en el mismo margen. Pero estos adolescentes no solo cometen delitos menores, como hurtos o robos; si no que, también son protagonistas de casos graves, ya sea por abuso sexual u homicidios.

Alta fuente de la justicia local dio a conocer algunos números sobre los delitos que cometen los menores de 18 años. El número se ha mantenido en una línea en los últimos tres años, pero si ha habido una tendencia a subir. En total, la justicia ha tenido por año un aproximado a 450 causas penales.

A la izquierda, menor auto responsable por el asesinato en Rivadavia. A la derecha, menor investigado por el crimen en Las Chacritas.

En todo este número, hay uno que los menores cometen con más frecuencia. Son los delitos contra las personas, esto quiere decir, robos, hurtos, lesiones leves, agravadas, intentos de homicidios o asesinatos. A lo largo de los últimos años se ha visto un promedio de 200 casos al año.

El otro número importante, de 150 son por causas pequeñas e infracciones por delitos menores que cometen con la Policía, la llamada “contravencional”.

Pero el número que más sorprende es el de delitos sexuales que los menores cometen contra las personas, en su mayoría mayores de edad. En el último trienio se han cometido un promedio de 60 casos anuales sobre delitos contra la integridad sexual, ya sea simple o agravada.

Al menos hay 60 casos anuales por delitos sexuales.

Es decir que, a lo largo de este año, por mes se han registrado aproximadamente 5 delitos de este tipo.

Otro de los datos dados a conocer por la justicia, es que a lo largo de la década hubo un estimado de 8500 causas que pasaron por los dos juzgados de menores; ya sea el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia a cargo del juez Jorge Eduardo Toro; o el Segundo Juzgado, a cargo de la magistrada María Julia Camus.

En todos estos casos, por una amplia mayoría los delitos son cometidos por hombres. Según la justicia de menores, un 90% son producidos por muchachos y el 10% restante, por mujeres.

Todos estos jóvenes implicados a causas penales son juzgados con el mismo Código Penal Argentino, con la excepción de que ellos no pueden ser condenados a perpetua. En los últimos años, el 70 por ciento de las causas han llegado a juicio, un número que ha ido aumentando.

Las condenas contra ellos son variadas, pero la mayoría se les da una suspensión de juicio a prueba ‘probation’ -no es condena- o una condicional. Y los más graves o los que son reincidentes, se les da la prisión efectiva.

La doctora Gladys Capdevila de Gattoni, titular de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia N° 2, expresó sobre el trabajo que ha tenido la fiscalías de menores este año: “A pesar de la cuarentena, las fiscalías (en conjunto con la Fiscalía N°1 de Adolfo Díaz) no han parado de trabajar”. Además, agregó: “Siempre buscamos el mejor bienestar para los menores y darles una nueva posibilidad”.

“El año en la Justicia de Menores ha sido productivo y los dos Fueros Penales de Niñez y Adolescencia han trabajo muy bien”.

La fiscal también expresó: “Este 28 de diciembre las fiscalías penales de la niñez y adolescencia cumple 4 años desde su creación y hubo un gran avance. Hacemos todo lo posible para que los chicos que delinquen puedan insertarse nuevamente. Además, hicimos todo lo posible para que la justicia de menores se inserte en el sistema”.