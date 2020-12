Feto de 8 meses hallado en una casa de Sarmiento: se trataría de un aborto espontáneo

Un feto de ocho meses de gestación fue hallado detrás de la heladera de una vivienda, ubicada en la localidad de Tres Esquinas, en Sarmiento. Según dijeron fuentes policiales, la versión que manejan en la Fuerza es que se trataría de un aborto espontáneo y no ilegal como se investigaba en un principio.

Tal como afirmaron, la mujer no llevaba un control de su embarazo. Incluso, no encontraron ningún informe médico al respecto. Si bien se trata de una familia de bajos recursos económicos lo que dificulta la realización de un aborto ilegal -o clandestino-, todavía no descartan esa posibilidad. El caso está en investigación.

El caso

Durante la jornada del lunes último, Sarmiento se vio envuelto en un terrible hecho en el que se investiga un presunto aborto. Es que unos policías encontraron un feto que, al menos, tendría siete meses de gestación, dijeron fuentes policiales.

La sospecha se inició luego de que una mujer llegara de urgencia pidiendo asistencia al hospital de aquel departamento, llamado Ventura Lloveras. Como llegó con un sangrado vaginal, los médicos dieron el aviso a los efectivos de un posible aborto - el que por el momento es ilegal-.

Como primera medida, custodiaron el lugar. Horas más tarde salió la orden judicial para allanar la vivienda de esa mujer. Al llegar a la casa, ubicada en la Localidad de Tres Esquinas, se encontraron con el feto escondido detrás de una heladera de la familia. Estaba dentro de una bolsa de plástico.

Desde la Fuerza dijeron que la mujer vive con sus cuatro hijo en un domicilio bastante precario, por lo que también analizarán el lugar donde vive y si necesita asistencia de algún tipo. Pese a ello, la causa ya está abierta y la investigación judicial, en curso.