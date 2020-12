Lágrimas y dolor: marcharon en Tribunales por el joven asesinado por un par de zapatillas

Este miércoles por la mañana, familiares y amigos de Braian Chavez, el joven asesinado por un par de zapatillas en Marquesado el 2 de agosto último, marcharon por los alrededores de Tribunales para pedir justicia por él y que los cuatro detenidos por el homicidio sean condenados con la máxima pena.

Por el brutal crimen, desde el entorno del verdulero que tenía 21 años y que recibió una puñalada mortal se movilizaron con la siguiente consigna: "no falleció, lo mataron; no hubo pelea, lo emboscaron; no fue una desgracia, fue un crimen".

Los cuatro imputados Facundo Leiva, Diego Franco conocido como "El Guacho Menor", María Tapia y un menor de 16 años, de apellido Cobarrubia, permanecen tras las rejas y están todos bajo la lupa de la justicia. La mujer había solicitado prisión domiciliaria para cuidar de su hijo, pero el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción se lo denegó.