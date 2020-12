"Trapito" sin códigos: le pidió la bici a un compañero para buscar unos análisis en Capital y se la robó

El lunes pasado un cuidacoches que trabaja en Capital le prestó una bicicleta a otro "trapito" que se desempeña en las inmediaciones de San Luis y Entre Ríos, pero inesperadamente el sujeto se marchó y no regresó nunca más. Todo sucedió en horas del mediodía cuando J.C (pidió reservar su identidad) le prestó el rodado que pertenece a su madre a un sujeto que conoce y ve todos los días, y que supuestamente, iba al Hospital Rawson a retirar unos análisis de su hija.

El tiempo fue pasando y el cuidacoches de nombre Fabián no regresó más. "Yo se la presté confinado que iba a ser para la hija, espere un buen rato y no vino más. A las seis de la tarde fui a la casa de él para ver si estaba y la mujer me dijo que se había ido a hacer unas changas, y después él me llamó y me dijo que se había ido a robar cerca del hospital y que lo habían atrapado", sostuvo la víctima del robo. Y agregó que "yo se la presté a la bici para que fuera por lo de su hija, si él después andaba en algo raro ya era tema suyo".

Desde ese momento el "trapito" que fue víctima del robo no volvió a ver más ni a su compañero de trabajo ni a la bicicleta plegable marca Aurorita que era de su madre. Ahora la denuncia quedó radicada en sede policial y el cuidador de autos busca recuperar el rodado.