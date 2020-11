La familia de joven muerta en Rawson, durísima contra una clínica por no atenderla durante 13 horas

Tristeza, dolor, impotencia, desentendimiento total y bronca. Son algunos de los sentimientos que, actualmente, pasan por la familia de Melani Castro, la joven de 18 años que murió sobre las 16 horas del miércoles pasado. Según la familia, la culpa fue de la desatención de la Clínica Santa Clara. También cuestionaron a unos funcionarios policiales que, sostienen, no quisieron auxiliarla.

Cronológicamente, el relato familiar comienza en el día lunes. Ese día, Melani comenzó a sentir fuertes dolores en su cuerpo. Ella pensaba que se trataba de dolores de ovarios ya que se encontraba en su período de menstruación. Sin embargo, esos dolores nunca caducaron. Cada minuto que pasaba, se incrementaba aún más.

El martes siguió y, por ello, los padres decidieron llevarla hacia la Clínica Santa Clara para que sea revisada por algún profesional. Desde las 11 que llegaron hasta las 00 -es decir, 13 horas- que decidieron irse, sostienen que no salió un médico a atenderla. "Hasta los enfermeros nos decían que era una vergüenza que no nos atendieran", afirmó la tía, Mónica Castañón.

Como ya era la medianoche, y después de más de 12 horas sin ser atendida, Melani prefirió volver a su casa a acostarse y rogar amanecer mejor el miércoles. Lamentablemente, el miércoles despertó con dolores aún mayores. "El padre se fue a trabajar y, cuando volvió sobre las 15, la vio peor. Melani se fue a acostar porque no aguantaba del dolor", siguió Mónica.

Ya viendo que la situación se desbordaba, el padre salió a pedir auxilio a los vecinos. "En ese momento, pasó un patrullero de la Comisaría Sexta y el padre les pidió que la llevaran hacia el hospital o algún centro de salud. Los policías le respondieron que tenían prohibido subir a alguien al móvil. No la auxiliaron, dejaron que se muriera", dijo la tía.

Los vecinos salieron y, sobre las 16, Melani se desvaneció en los brazos de su padre. Después de un buen rato, llegó una ambulancia y personal de Criminalística. La doctora que la vio firmó el acta de defunción como un posible caso de COVID-19, "cuando en ningún momento tuvo síntomas de ningún tipo. Y si hubiese sido así, por qué no activaron protocolo para aislar a la familiar o sacar al montón de personas que estaban juntas en el lugar", sostuvo la mujer.

Según lo relatado por la tía, ni el personal médico, ni el personal de Criminalística levantó el cuerpo. La joven estuvo muerta, tirada en el suelo desde las 16 hasta las 23 horas que llegó una los autos de una cochería al lugar.

"No le hicieron autopsia, ni nada. No sabemos de qué murió mi sobrina. No tuvimos velorio porque creían que era un caso de Covid. Encima, cuando llegamos al Cementerio de Las Chacritas nos dimos cuenta que a Melani ya la habían sepultado. O sea, ni sabemos si era ella la que estaba en el cajón", concluyó.

Melani Castro tenía 18 años recién cumplidos, pues su cumpleaños fue el pasado 4 de octubre, Era la mayor de cuatro hermanas. Estaba cursando el secundario en la Escuela EPET Nº 3 de Rawson. No descartan que hagan marchas en estos días para pedir Justicia por ella. Por su parte, la familia ya eligió como querella a la letrada Filomena Noriega, quien afirmó que ya radicó una denuncia contra la Clínica Santa Clara y contra el 107.