Pasaron 4 meses del asesinato y una madre que llora la muerte de su hijo exige justicia

Este 2 de diciembre se cumplen 4 meses del absurdo crimen de Braian Chávez, el joven que fue asesinado de un puntazo en Marquesado por un par de zapatillas, y por ello su madre -que hasta hoy sufre por la pérdida- convoca a la marcha para pedir justicia en las puertas de Tribunales y que el caso no quede impune.

Lidia Chávez le dijo a Tiempo de San Juan que todavía llora por su hijo y confesó que hasta sueña que le habla, que le dice que está bien y que pide justicia terrenal para sus familiares y sus seres queridos.

Braian Chávez, la víctima

Desde el entorno que organiza la movilización para la próxima semana manifestaron que "no falleció, lo mataron; no hubo pelea, lo emboscaron; no fue una desgracia, fue un crimen" y por esa razón pidieron la máxima pena para los cuatro detenidos por el homicidio, prisión perpetua.

Los cuatro imputados Facundo Leiva, Diego Franco conocido como "El Guacho Menor", María Tapia y un menor de 16 años, de apellido Cobarrubia, permanecen tras las rejas y están todos bajo la lupa de la justicia. La mujer había solicitado prisión domiciliaria para cuidar de su hijo, pero el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción se lo denegó.