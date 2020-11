Detienen a un cabo de Policía por golpear y amenazar a la pareja en Chimbas

Un cabo de la Policía de San Juan quedó detenido, aunque con arresto domiciliario, por golpear y amenazar a su mujer tras una discusión en su casa de Chimbas. El hombre fue puesto a disposición de Flagrancia y será juzgado en las próximas semanas por los delitos de lesiones agravada por el vínculo y amenazas, todo en contexto de violencia de género.

El policía involucrado es el cabo German Daniel Cruz, quien presta funciones de seguridad en la Base Centro Cívico, confirmaron fuentes de la fuerza. Más allá de la causa judicial que ahora afronta, también está siendo investigado administrativamente por la Subsecretaría de Control de Gestión.

El hecho sucedió el miércoles a la madrugada en la vivienda que compartía con su mujer e hijos, en Villa Observatorio. La versión es que hubo una cena familiar y posteriormente Cruz se puso a beber junto a sus hermanos y su padre. Fue ahí que se emborrachó. Su pareja se despertó en horas de la madrugada y le pidió que se fuese a dormir, dado que tenía que cumplir con un adicional en la mañana. Eso molestó al cabo Cruz, que la increpó duramente: “Cerrá el cu…gorda cul..., no me seques la mente. A las ocho y media me voy”, según la denuncia, informaron del Sistema de Flagrancia.

La mujer regresó a su habitación, le dejó la ropa en el patio y trabó la puerta. Esto último enfureció más al cabo Cruz, que golpeó la puerta intentando ingresar para agredirla, según fuentes del caso. Fue por eso que ella llamó al 911 y pidió ayuda alrededor de las 7.30 de este miércoles.

Cuando llegó una patrulla policial, Cruz volvió a amenazar a su pareja: “Más te vale que les digas que vos no has llamado porque si no te voy a hacer pij…”. Es más, mientras ella caminaba hacia la calle a atender a los uniformados, el cabo le daba golpes o empujones en la espalda de forma amenazante.

No hubo chances para el cabo German Daniel Cruz, que terminó detenido y trasladado a la Seccional 30ma. Le quitaron el arma y le imputaron del delito de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas, en contexto de violencia de género. Quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia.

La mujer denunció en la Comisaría de la Mujer que hace 11 años son pareja con el cabo Cruz y que hace 3 años sufre agresiones verbales y físicas. Y que nunca antes lo denunció para no perjudicarlo en su trabajo. El juicio iba a realizarse este miércoles, pero se postergó para la mañana del 25 de este mes en los tribunales de Flagrancia con la intervención del fiscal Adrián Riveros.