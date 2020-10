El terrible relato de los vecinos de la Villa Obrera que fueron testigos del ataque del policía contra el perro

Durante la siesta de este viernes, se viralizó un video en el que se observó un gran despliegue policial en una cuadra de la Villa Obrera de Chimbas, muchos gritos y hasta un disparo de una escopeta, el que fue directamente a un perro. Los efectivos pertenecían a la Comisaría 30ª, ubicada a unas cuadras de la villa.

Tiempo de San Juan fue hasta el barrio y vecinos comentaron que todo comenzó cuando subieron a los patrulleros a varios jóvenes que estaban reunidos en la esquina de calles El Carrerito y El Marucho, en la Villa Obrera. Familiares salieron a ver qué ocurría y se toparon con que se llevaban detenidos a varios jóvenes.

¿Los motivos? Los mismos vecinos afirmaron que se los llevaban presos "porque les tenían los huevos llenos". Con esa frase, según los vecinos, les dijeron que los trasladarían hacia los calabozos de la Comisaría 30ª. "Ese policía que nos hizo esa seña es el mismo que anteriormente ya se había llevado preso a los chicos. Nos tiene bronca y nosotros no le hicimos nada. Encima, no lleva su identificación en el pecho y, cuando le pedimos que se identifique, nos dice que no quiere y nos maltrata", afirmaron.

Tras ese episodio, llegaron más patrulleros. En total había unos seis móviles policiales -entre camionetas y autos- y varios motorizados. Según los vecinos, ellos pedían que les dijeran los motivos por los que llevaban presos a los muchachos y, para no dar explicaciones, un policía disparó al agua y luego le disparó, a sangre fría, a un perro que estaba cerca suyo. Le causó la muerte instantáneamente.

Los efectivos, según comentaron en el vecindario, subieron el animal al patrullero y lo llevaron a la Comisaría 30ª. El parte oficial de la Policía de San Juan, enviado a los medios, afirma que el perro fue trasladado por Policía Ecológica pero los vecinos ratificaron que, en realidad, al animal lo llevaron hasta la dependencia policial chimbera y allí lo dejaron.

Por otro lado, en la Policía también dijeron que ellos iban patrullando por la zona y que fueron tras unos motociclistas que circulaban a altas velocidades por la zona. Sin embargo, no detuvieron a dos personas, sino a seis. Pese a ello, los vecinos dijeron que los metieron presos únicamente porque los vieron reunidos en una esquina.

Por último, los mismos entrevistados comentaron que ese tipo de episodios los sufren con frecuencia. "Siempre que vienen por el barrio y ven a alguien la calle, se acercan y los llevan presos. Lo hacen sin motivos y encima nunca de buena manera. A veces, se bajan con las escopetas apuntándonos o maltratándonos a golpes o insultos", dijeron.