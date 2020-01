Pánico en San Martín: Encapuchados atacan a familia, la llevan de rehén y asaltan a dos abuelos

Una banda de encapuchados asaltó a dos familias a la vez, en San Martín. Al parecer el objetivo era una de ellas, así fue entraron a una casa a punta de armas de fuego y amenazaron a una mujer y sus tres niños para quitarles dinero y algunas pertenencias. Como no encontraron el botín que buscaban, tomaron de rehén a sus víctimas y cruzaron a la vivienda de sus suegros, dos ancianos a los que también tomaron por asalto y robaron 50 mil pesos.

No era todavía la medianoche del martes, cuando esos cuatro sujetos encapuchados irrumpieron a la casa de Lorena Otarola en la calle Yapeyú al Oeste de Florida, en el distrito de Colonia Fernández. La mujer y sus tres hijos, de 16, 10 y una bebé de 4 meses, estaban en el comedor y fueron encañonados por los desconocidos, que directamente le pidieron el dinero.

La mujer no sabía a qué se referían. Después comprendió que lo que buscaban era la recaudación de la unión vecinal, que es presidida por su marido. El hombre y su hijo mayor no se hallaban en la vivienda a esa hora. Ella les dijo que no poseía ese dinero, que lo tenía su suegro que vive justo en frente.

Fue así que los delincuentes encañonaron a la mujer y a sus hijos, los sacaron a los empujones y los obligaron a cruzar la calle. Antes de marcharse de ese lugar, los ladrones les robaron un televisor, los celulares y 5 mil pesos.

Víctima. Este es Américo Bustos, una de las víctimas del violento atraco.

A todo eso Américo Bustos (75) y Teresa Orozco (69), sus suegros, miraban televisión sin saber lo que pasaba. De pronto escucharon que llamaron a la puerta y, que desde afuera, su nuera Lorena les pedía que abrieran.

Teresa fue a recibirla, pero apenas abrió se le metieron los cuatro encapuchados que traían a los tirones a su nuera y sus tres nietos. Los delincuentes también amenazaron de muerte a la señora mayor, a la vez que agarraron por la fuerza a Américo Bustos que intentó enfrentarlos. “Me resistí, pero me tiraron al piso y me pegaron. Me decían: dame el dinero. Y yo no sé los iba a dar, pero estaban mi mujer, mi nuera y mis nietos, y tenía miedo por ellos. No podía hacer nada”, expresó Bustos, que fue reducido por dos delincuentes.

El anciano no quiso poner en riesgo a su familia y optó por decirles dónde estaba la plata. Eso permitió que la banda se apoderara de 50 mil pesos proveniente de la recaudación de la unión vecinal. Además se llevaron otro televisor y los celulares de la pareja. Las dos familias quedaron aterradas, mientras que los encapuchados escaparon sin dejar rastros. Se supone que afuera los esperaba un vehículo. El caso ahora es investigado por los policías de la Seccional 20ma, la Regional Este y la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, pero no tiene pistas de la banda de delincuentes. La sospecha: que alguien reveló el dato que la familia Bustos tenía dinero de la unión vecinal.

