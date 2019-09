Le robó todo a su novia trans, se entregó a la Policía y ahora la hostiga con volver a ser novios

El pasado jueves ocurrió un hecho insólito en una vivienda ubicada en Capital cuando un hombre identificado como Wilson Kacivar (29) decidió robarle todas las pertenecías de valor a su novia trans. Aquel día le quitó sin su consentimiento un televisor, un microondas, un aire acondicionado y otras pertenencias de valor. Pero el hecho no terminó ahí. Después de que cometiera el delito, le dejó un mensaje escrito en un cartón donde asumía el hecho y pedía por favor que lo perdonaran y que no llamaran a la policía.

“El robo fue un jueves, después vino a mi casa el pasado lunes cuando yo no estaba y me dejó una carta escrita en un cartón así nomás donde me decía que se arrepentía y que me iba a devolver todo si no llamaba a la policía, pero al rato llegó a mi casa y me pidió que por favor lo entregara, estaba muy drogado y alcoholizado; yo me asuste y llame a la Primera que por suerte llegaron ahí nomás y se lo llevaron” sostuvo Fabiana Fernández a Tiempo de San Juan.

La mujer trans trabaja hace varios años como empleada doméstica “con mucho esfuerzo yo pude comprar unas poquitas cosas, y ahora este tipo me quita todo, yo tengo una vida demasiado tranquila trabajo, visitó a mi familia y nada más, lo que me preocupa es que cuando se lo llevó la policía al otro día lo dejaron libre y volvió a mi casa a pedirme que volviéramos, yo le dije que no porque eso no es amor, no se puede perdonar algo así nomás” afirmó con resignación. Y agregó que “cuando se lo llevó la policía lo soltaron ahí nomás por eso yo no sé qué pueda pasar, además las últimas veces apareció en un estado deplorable. Yo no sé qué está esperando la Justicia, que me haga daño a mi o yo se lo haga a él para defenderme” finalizó.

La última vez que Kacivar visitó a su ex novia fue el pasado martes y desde entonces permanece alojado en sede policial. Lo detuvieron dos veces hasta ahora y según aportó su ex novia el hombre estuvo detenido por otros hechos relacionados con robos. En cuanto a los objetos incautados, según confirmó la fuente el sujeto ya le habría informado a la policía donde se encuentran para que ellos hagan un allanamiento. Pero hasta ahora no hay resultados positivos.