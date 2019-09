Liberaron al acusado de abusar a una nena en el Jockey Club: "Nunca abusé de nadie"

Posiblemente sea el peor año de su vida. Permaneció más de la mitad del 2019 detenido en el Penal de Chimbas, tras ser acusado y procesado con prisión preventiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor de 6 años, en el interior del Jockey Club de San Juan.

El caso salió a la luz en febrero pasado, luego de que trascendiera que una nena había culpado a un hombre, identificado como Raúl Alejandro Díaz, de haberla abusado en el interior del establecimiento. A raíz de ser señalado por la madre de la nena como el posible abusador, el hombre sufrió una tremenda golpiza por parte de los demás presentes.

Era un día de verano en el que Díaz había ido con una de sus seis hijos a disfrutar de una día de pileta al club del cual es socio, junto a toda su familia. Según contó a este medio, solamente cruzó unas palabras con la nena porque era amiga de su hija y después las dejó para que se fueran a disfrutar de la pileta.

"Después de eso me quedé hablando con un empleado del club un rato largo hasta que le dije que me tenía que ir porque había dejado a mi hija en la pileta. Cuando voy cruzando las canchas de paddle, veo un tumulto cerca de la pileta, le pregunto a una mujer qué pasaba y me dijo que parece que un padre la había retado a una nena. Cuando me acerco, la madre me señaló diciendo que yo había abusado de su hija. Vinieron otras personas y me empezaron a golpear. No entendía nada", contó el hombre.

Luego de ese hecho, la madre radicó la denuncia, lo detuvieron y la causa recayó en el Cuarto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Martín Heredia Zaldo. Tras investigar con el hecho y con las pruebas presentadas por ambas partes, el magistrado decidió procesarlo con prisión preventiva por abuso sexual gravemente ultrajante. Ese mismo día, en marzo pasado, fue trasladado hacia el Servicio Penitenciario Provincial.

Su abogado defensor, Fernando Bonomo, de inmediato presentó un recurso de apelación y la Sala Tercera de la Cámara Penal, luego de algunos meses de revisar la causa, decidió dictarle la falta de mérito y, por ende, liberar al acusado. De todas formas, esto no significa que quedó desvinculado. Lo seguirán investigando por el hecho, este procesamiento quedó sin efecto.

Sobre las pruebas presentadas, Bonomo explicó que la nena en Cámara Gesell nunca habló sobre un hecho de abuso. "El juez de instrucción únicamente se basó, para procesar a mi defendido, en el informe de un médico legista que alegaba que la nena tenía un heritema en la vagina. Pero eso no significa que sí o sí tenga que ser producto de un abuso. Puede ser por múltiples factores", indicó el letrado.