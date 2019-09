Un incendio en Chimbas casi deja en la calle a tres familias: ¿fue intencional?

Nancy Falcón, vecina del barrio 19 de Abril, de Chimbas, se encontraba realizando tareas domésticas en el comedor de su vivienda. Estaba junto a sus hijos, cuando escucharon el ruido de un cañaveral, contiguo a su hogar, incendiándose. De inmediato, salieron a ver lo que sucedía y el fuego ya era de grandes dimensiones.

"Salimos rápidamente a pedir ayuda a los vecinos y entre todos intentamos apagarlo pero se propagó muy rápido así que tuvimos que llamar de emergencia los bomberos. Por suerte vinieron rápido y pudieron sofocarlo", afirmó Nancy, una de las damnificadas. Alrededor de una hora les llevó a los efectivos terminar con las llamas.

No fue un trabajo sencillo para los Bomberos Voluntarios de Chimbas ya que el fuego se había extendido hacia el vecino del fondo de Nancy y, también, al del frente. Afortunadamente, el rápido accionar de los bomberos impidió que las llamas siguieran propagándose hacia el interior de los tres domicilios. De lo contrario, tres familias podrían haber perdido todas sus pertenencias.

Hubo sólo pérdidas materiales en la vivienda en la que comenzó el fuego. "Perdimos el auto de mi hijo -un Fiat 128-, muchas herramientas de mi marido (quien tiene un taller mecánico en mi casa), y la galería colindante con el cañaveral en donde inició el incendio", comentó Nancy.

Desde la Comisaría 17ª, de Chimbas, informaron que debieron trasladar a dos personas -un hombre y una mujer-, mayores de edad, hacia el Hospital Marcial Quiroga. El hombre porque, en el intento de apagar el fuego, le saltó una chispa cerca del ojo y por intoxicación. A la mujer, sólo por intoxicación con el humo. El hecho ocurrió sobre las 18 y una hora más tarde ya habían logrado neutralizar las llamas.

Por último, en cuanto a las causas que originaron el fuego, la damnificada que charló con este medio no dudó en sostener que se trató de un hecho intencional por dos motivos: "Uno porque no es la primera vez que nos pasa, las veces anteriores pudimos apagarlo con los vecinos; y otro porque un vecino nos contó que luego de que se prendió, vio salir corriendo por el descampado a dos muchachos", dijo.

Esta versión ya fue provista tanto a la Policía como a Bomberos, los que investigarán el hecho para dar con los sujetos. Si bien no dudan en afirmar que fue intencional pero Nancy no sabe quién puede ser el o los que intentan destruirles la vivienda con un incendio, por lo que prefirió no arriesgar sobre posibles malhechores.

En primera persona, Nancy contaba lo sucedido: