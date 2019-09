Fue a buscar a sus hermanas y lo acuchillaron para robarle: está gravísimo

Santiago Ariel Paez, de 20 años, había sido invitado -junto a tres de sus hermanas y una amiga- a un cumpleaños del familiar de un amigo, en el barrio Los Cardos, en Chimbas. Hasta allí se dirigió durante la medianoche del domingo, en un principio, junto a su amiga Brenda (14). Luego, una hora después, cayeron sus tres hermanas al evento: Rosalinda (17), Samira (16) y Priscila (15).

Estuvieron celebrando hasta que en un momento se quedaron sin cigarrillos. Santiago sacó de su billetera unos pesos para comprar cigarros, se los dio a sus hermanas y le dijeron que iba al kiosco de la esquina y que ya regresaban. Las chicas antes de ir, pasaron por el baño y se quedaron charlando allí durante un rato largo.

Sin saber esta situación, Santiago pensó que algo les había sucedido y, por ello, salió del cumpleaños rumbo al negocio para saber por qué se demoraban. Llegó a la esquina, vio que no estaban sus hermanas y cuando regresaba al evento, cuatro sujetos lo interceptaron para robarle todas sus pertenencias. Debido a que Santiago se resistió al asalto, uno de los delincuentes sacó un cuchillo -sus padres estiman que sería tipo carnicero- y le propinaron cinco puñaladas por la espalda. Una vez reducido, le robaron su campera, zapatillas y gorra.

Tras realizar este tremendo atraco, los malvivientes huyeron de la zona. Casualmente, una de sus hermanas -Priscila- vio cómo escapaba uno de los sujetos, lo persiguió hasta que lo pudo alcanzar y se le lanzó encima. El delincuente la tiró contra una pared, llamó a sus hermanas -ya que estaba cerca de su casa- y éstas la molieron a golpes. Afortunadamente, Priscila no sufrió heridas de ningún tipo. Solo tenía un golpe en la cabeza producto de la golpiza.

El que peor la sacó fue Santiago. Inmediatamente, sus hermanas buscaron auxilio en los vecinos pero ninguno salió. Por ello, llamaron a 911 y tanto policías como personal médico llegaron al lugar para socorrer al muchacho. Lo trasladaron hacia el sector de urgencias del hospital Rawson.

Actualmente, la víctima está en gravísimo estado, según contó su mamá María Paredes (43). "Los médicos nos dijeron que perdió mucha sangre y que le hicieron una cirugía para saber por dónde perdía sangre. Tenía perforado los dos pulmones, el vaso sanguíneo y una arteria que va directa al corazón. Santiago está en estado crítico. El último parte de hoy -por el martes- decía que estaba en muy grave estado", afirmó el papá, José Díaz (48).

Sobre los presuntos delincuentes, aparentemente tendrían identificado a uno de los cuatro intervinientes. Sería del mismo del barrio Los Cardos y habría sido el que le propinó los cinco cuchillazos a Santiago. Según una joven que se acercó al lugar tras el hecho, los cuatro sospechosos habían estado durante toda la noche en las cercanías del cumpleaños ya que querían ingresar pese a que no estaban invitados.

"La chica se acercó a una de mis hijas y le dijo que cuando fue al kiosco a comprar, esos muchachos habían estado en la esquina diciendo que querían colarse al cumpleaños para `chetear´ a alguno y que, si se resistía, lo iban a apuñalar", esbozó José, papá de Santiago. "No entiendo por qué con mi hijo. Tiene retraso madurativo, no es agresivo, ni de andar peleando, ni nada, no entendemos por qué se metieron con él", finalizó angustiado el hombre.