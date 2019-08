Apremios ilegales en una comisaría: escrachan en las redes al joven que recibió la paliza

Luego del escándalo por presuntos apremios ilegales dentro de la Seccional 7ma de Pocito, se hizo viral una publicación en Facebook en la que se puede ver a Mauricio Ontiveros, el joven que denunció haber sido víctima de la golpiza policial, posando con un arma y plantas de marihuana.

Mauricio denunció haber sufrido una paliza en los calabozos de la Comisaría 7º y por ese hecho fueron detenidos 7 efectivos.

“Cuando me estaban golpeando y me pegaron en el oído sentí miedo, nunca pensé que me iba a pasar algo así”, fue una de las frases que dijo Ontiveros.

El jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, habló sobre qué le espera los 7 uniformados involucrados en el supuesto caso de apremios. Según el funcionario, los involucrados deberán enfrentar dos tipos de procesos: uno administrativo interno y otro en la Justicia.

Es que al ser funcionarios de la fuerza policial, además de ser juzgados por el Segundo Juzgado de Instrucción, deberán afrontar la investigación interna de la Subsecretaría de Control de Gestión. En esta última institución decidirán, independientemente de lo que digan en Tribunales, si los uniformados deben una sanción y qué tan grave sería.

La intervención de Control de Gestión ya empezó y ahí también cuentan con pruebas como el testimonio del joven supuestamente agredido y con los videos tomados de las cámaras de seguridad de la comisaría, donde aseguran que se verían algunas de las agresiones.