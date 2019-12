Tremenda denuncia de violencia de género contra un periodista sanjuanino: "Estaba secuestrada"

Aida Osorio, la esposa del periodista Víctor Hugo Panis, lo denunció por violencia de género este lunes. La mujer dijo que lleva mucho tiempo sufriendo de distintos tipos de violencia, tanto física como psicológica y en un video contó que vivió un calvario desde que se casó con el hombre.

"Siempre fue agresivo, desde que nos casamos", comenzó su relato la presunta víctima, quien es de origen venezolano. Los hechos habrían ido en aumento durante el tiempo que estuvieron juntos y, asegura, al final de la relación ya "no salía de mi casa, no hablaba con nadie, no hablaba con los vecinos. Estaba presa, secuestrada y engañada".

Además de la violencia pasada, Aida denunció un hecho reciente, en el cual Panis la habría golpeado y le dejó un moretón en el brazo. Durante su relato, la mujer se mostró visiblemente afectada y contó que durante el matrimonio había desarrollado conductas autodestructivas: "hasta mi estado físico cambió, hacía cosas que no quería y comía mal".

Ahora Panis está detenido y quedó a disposición de la Justicia.