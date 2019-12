Robaron cerca de $300.000 en objetos a un prestigioso salón de eventos sanjuanino

Se trata del reconocido salón "Los Morrillos", ubicado cerca de la intersección de calles San Lorenzo y San Juan, en Santa Lucía, el cual sufrió un terrible escruche durante la madrugada del lunes último. Según contaron fuentes policiales, delincuentes se llevaron 9 televisores LCD.

En total, los malvivientes se hicieron con una cifra aproximada a los $300.000 en objetos. Afortunadamente, el histórico salón de eventos sanjuanino cuenta con cámaras de seguridad y sistema de alarma en su interior, por lo que serán determinantes para tratar de identificar a los ladrones.

Desde un principio, se habló que se trataría de cuatro delincuentes los que robaron. A los efectivos les pareció raro que la alarma no sonara y que, además, no hayan tenido que violentar ningún ingreso, por lo que no se descartaría la versión de que los ladrones tendrían llave para entrar.

El hecho ocurrió sobre las 5:30 del lunes último. En un primer momento intervino personal policial de la Comisaría 29ª. Sin embargo, debido a la magnitud del hecho, ya se hicieron cargo los uniformados de la sección Robos y Hurtos, de la Central de Policía.