En plena crisis, roban más de $4 millones y 500 mil en herramientas de un conocido taller

En un increíble golpe delictivo perpetrado en la madrugada de este lunes, robaron más de 4 millones de pesos en efectivo y herramientas valuadas en 500 mil pesos de un conocido taller de chapa y pintura de Santa Lucía. Los ladrones subieron al techo e hicieron un boquete para luego ingresar al primer piso del negocio.

Esto sucedió en el Taller de Chapa y Pintura Julio Montaño en Lateral Oeste de Circunvalación, al Sur de avenida Hipólito Yrigoyen, Santa Lucía. “Tengo una bronca muy grande. Toda la vida trabajé de esto. Y si no fuera por mis hijos, hubiera tirado todo”, expresó su propietario, preocupado y sin ganas de hacer declaraciones.

El robo fue descubierto este lunes a las 8.30 cuando llegó a abrir su local y vio un boquete en el techo de su galpón. Los delincuentes subieron por una pared de la medianera y treparon a la parte superior del taller. Ahí, aparentemente con una tijera o una sierra, cortaron la chapa y abrieron un hueco. Después se descolgaron por esa abertura hasta la planta alta, donde funciona una oficina y el depósito. A esta última dependencia apuntaron, dado que rompieron dos puertas y accedieron a ese depósito. No llegaron a la planta baja, aseguraron.

El mismo Montaño señaló que de ese lugar sustrajeron cajas con llaves tubo y herramientas de mano de todo tipo y hasta máquinas neumáticas. Se llevaron al menos 20 bultos, contó Montaño, quien estimó que el monto de lo robado en herramientas y máquinas alcanza los 500 mil pesos. Pero no fue todo, también se llevaron una caja de seguridad que contenía una importantísima suma de dinero: más de 4 millones de pesos, entre moneda nacional y dólares, confirmó el mismo empresario y la Policía. Además abrieron otra caja de seguridad que estaba allí, pero que no poseía dinero, explicaron. Fuentes del caso revelaron que el empresario tenía su dinero en ese lugar y no en el banco debido a la crisis económica y por temor al corralito.

Los investigadores indicaron que el taller tiene alarma, pero los ladrones se las ingeniaron para no hacerla sonar. Ahora están revisando las cámaras de seguridad para ver si captó imágenes de los delincuentes. Lo que sí confirmaron que aparentemente los delincuentes ingresaron al galpón alrededor de las 2.30 de la madrugada de este lunes y estuvieron dos horas en el interior.