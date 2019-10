El juez Flores, a jury por presunta complicidad en un delito cometido por un comisario preso

Era algo que podía pasar y sucedió: el juez Juan Pablo Ortega, que investiga el uso indebido de vehículos radiados del Depósito Judicial de 9 de Julio y que por ello detuvo al comisario a cargo del lugar, finalmente pidió el desafuero de su colega Pablo Flores que está vinculado a la causa por presunta complicidad. El magistrado que instruye solicitó indagarlo para contar con su testimonio en la causa, pero para eso antes deberá ser sometido a un jury.

Por incumplimiento de sus deberes como funcionario público es que el titular del Segundo Juzgado de Instrucción está sospechado dentro de la investigación que tiene curso en el Primer Juzgado Correccional, que ya detuvo a seis policías, entre ellos el comisario Gustavo Padilla, quien habría usado para cuestiones personales una camioneta Toyota Hilux del depósito.

Este lunes trascendió que Ortega solicitó que su colega rinda cuentas ante el Jurado de Enjuiciamiento, tras el pedido que había elevado la fiscal que entiende en la causa Claudia Salica, ya que desde el Ministerio Público sostienen que Flores le entregó el vehículo secuestrado a Padilla de forma irregular.

Además, se sospecha que Flores paralizó la investigación que había entorno a ese vehículo secuestrado y que no envió las actuaciones investigativas al fuero Federal, como lo debería haber hecho, para que el rodado tuviera el destino correspondiente.

El juez investigado quedó en el ojo de la tormenta después de que el comisario Padilla afirmara que fue el propio Flores quien le entregó esa camioneta por la cual ahora está detenido. Por el uso indebido de la misma fue que lo denunciaron y Ortega ordenó detenerlo, bajo la calificación de presuntos delitos de falta a los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad.

El cuestionamiento surgió porque solamente la Corte de Justicia es la que autoriza y entrega vehículos secuestrados en calidad de depositarios judiciales a particulares o personas ajenas a la causa original –por la cual incautaron ese rodado-. En este caso, no fue así y el juez Flores aceptó que salteó ese trámite.

“Debo decir, y asumo como tal, que hubo un paso o una autorización que debía pedir a la Corte de Justicia y no lo hice. A mí se escapó hacer ese trámite y salió esa resolución de depositario. Pero no se ha causado un perjuicio a nadie. Es cierto que cometí una falta y sobre la cual tendré que responder, pero no se perjudicó a ninguna persona. Es más, es una decisión revocable o inclusive, llegado el caso, la Corte de Justicia puede ratificar lo que hice por las razones que justificaron la medida”, explicó el juez a este medio.