El descarnado relato de una madre sanjuanina que cree que su hija fue asesinada

Una mujer fue hallada sin vida en el interior de su casa y, aunque la Justicia afirma que se trata de un suicidio, su familia sospecha que podría tratarse de un femicidio ya que sostienen que la pareja de la joven, con quien mantenía una relación conflictiva y signada por la violencia, pudo quitarle la vida por lo que piden que el caso "se investigue a fondo para llegar a la verdad".

El hecho sucedió en La Bebida, el último sábado 5 de octubre, cuando en la madrugada una mujer fue encontrada sin vida por su marido, quien llamó a la Policía que se presentó en el lugar y, tras la intervención de la Justicia, se determinó que la causa del deceso fue por suicidio. Sin embargo, desde el entorno de la joven dudan que sea cierto y apuntan directamente contra el sujeto con el que convivía.

Es que la madre de la fallecida de apellido Ketek, Sandra Córdoba, revela que su hija tenía intenciones de dejar a su novio porque no se llevaban bien y porque además estaba saliendo con otra persona. Además, contó que la joven de 23 años era una persona alegre y despreocupada, que tenía planes para el futuro. "La última vez que la vi, se despidió y me dijo 'nos vemos el domingo'. Ella siempre venía a visitarme y se quedaba unos días, sobre todo cuando las cosas no estaban bien con su novio", expresó.

El hombre que dio aviso a las autoridades es Alberto Osvaldo Flores y, ante la posibilidad de un presunto crimen, quedó detenido en las primeras horas pero luego fue liberado porque -según indicaron fuentes judiciales- el resultado de la autopsia fue claro respecto al motivo de la muerte. En esta misma escena fue donde se presentó el médico legista que tuvo un cruce con el juez que investiga la causa.

A pesar de ello, los familiares insisten con que Flores -con el que la fallecida tenía dos hijos de un año y otro de seis- estaba molesto con ella porque mantenía una relación amorosa paralela y ya no quería estar con él, acorde a su relato. Éste es el móvil para los cercanos de Ketek.

"Mi hija estaba bien, no estaba deprimida, quería comenzar de nuevo con otra persona. Siento que no es así, que no se quitó la vida porque quiso. Si fuera así, habría dejado una nota, una explicación, pero no", agregó la madre.

Según indican, no pueden entender cómo la muchacha se las ingenió para tomar tal determinación en la misma habitación de la casa mientras Flores dormía. "Cómo puede ser que no se de cuenta, que no escuche nada. Recién se despertó cuando escuchó llorar a la bebé que estaba en el mismo lugar que ellos y dice que ahí la vio", explican las hermanas de la muerta.

Por otra parte, cuentan que las versiones de los vecinos se contradicen y por ello desconfían de lo sucedido.

"Hay quienes dicen que usó unos guantes que tiró al pozo del baño; que esa noche los escucharon discutir; que él estuvo tomando y llegó tarde pero a la Policía le dijo que se fueron a dormir juntos", enumeran.

La versión oficial. El juez que intervino en el caso, Juan Pablo Ortega del Primer Juzgado Correccional, aseveró que se trató de una muerte voluntaria apoyado en el informe de la autopsia. "Las características son de manual", dijo.

El destino de los hijos. Si bien Flores está apto para hacerse cargo del nene más grande y la chiquita de casi dos años, la abuela reclama que estén con ella: "No están bien, es una tristeza enorme de esos niños. Son lo único que me queda de ella. No confío en su padre, él ha hecho algo malo, se le nota, no es capaz de mirarme a los ojos".