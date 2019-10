Joven sanjuanina denunció que la drogaron en la parada del colectivo

Una joven sanjuanina publicó en su cuenta de Twitter un posteo que en pocas horas se viralizó porque cuenta en primera persona cómo un sujeto la drogó mediante un pinchazo en la Plaza Laprida. Afortunadamente, la pudo pedir ayuda a tiempo y ser asistida inmediatamente. El suceso ocurrió alrededor de las 20 del pasado jueves 15 de octubre, según relató.

Esto es lo que publicó la joven: “Hoy en la plaza Laprida a eso de las 20hs un hombre con camperón negro o azul (no lo recuerdo bien) me pinchó el brazo en cuanto lo hizo yo me subí al primer colectivo que se frenó, al segundo de subirme al colectivo me empecé a sentir mal, los oídos me zumbaban, los dedos se me adormecieron y me dieron ganas de vomitar y defecar. Pude avisarle a mi tía que me socorriera, el tipo no se subió al bondi pero algo me gritó cuando yo me subí como pude al colectivo. Me hicieron análisis y si, evidentemente me habían drogado. Corrí con la suerte de haber podido pedir ayuda y que los médicos actuaron de manera inmediata y me ayudaron. Chicas no andén solas, es horrible no poder estar seguras en ninguna parte y por favor eviten el contacto corporal con cualquier persona desconocida en la calle”.

Ante esta situación, otros usuarios de la red social le consultaron si había hecho la denuncia, a lo que la sanjuanina respondió afirmativamente. Este es el hilo de Twitter:

