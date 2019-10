Secuestraron varios objetos en Concepción y ahora buscan a sus dueños

Por orden judicial, personal policial de la sección Robos y Hurtos, de la Central de Policía, realizó un allanamiento en una vivienda de la zona de Concepción, en Capital, y logró incautar varios objetos de dudosa procedencia ya que el supuesto propietario no podía acreditarla.

Aparentemente esas pertenencias habían sido sustraídas pero los efectivos no pudieron saberlo con exactitud y por ello no lo detuvieron. Los elementos serían: cuatro televisores de 55, 50, 49 y 47 pulgadas, una computadora All in One, un monitor, un cargador de batería, un parlante, una etapa de potencia y una bomba de agua.

Desde la dependencia, solicitan a quienes hayan sido víctima de algún robo de esos elementos, se acerquen por la sección para reconocer las pertenencias. Para ello, deben haber radicado la denuncia e ir con la factura de compra de los objetos.