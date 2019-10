Primicia: liberan al ex rugbier acusado de moler a su hija a cintazos

Tras permanecer detenido una semana por la feroz golpiza a su hija, el ex rugbier y médico sanjuanino Juan José de la Plata recupera la libertad. El juez del Primer Juzgado Correccional, quien le había tomado indagatoria el jueves último, dispuso este viernes a la tarde su excarcelación.

Lo confirmaron fuentes judiciales y su defensor, el abogado Fernando Echegaray, quien fue notificado esta tarde de la medida adoptada por el juez Juan Pablo Ortega. El magistrado investiga al médico y deportista de 34 años por el presunto delito de lesiones leves, agravada por el vínculo, consignaron en tribunales.

Del Plata fue detenido el jueves de la semana pasada después de que su ex pareja lo denunciara por haber dado una feroz paliza a su hija mayor de 13 años. Le propinó 15 cintazos en forma de castigo y le dejó marcas en distintas partes del cuerpo, según fuentes judiciales.

El juez Juan Pablo Ortega le imputó el delito de lesiones leves, dado que las heridas no fueron de gravedad, y agravó la calificación porque la víctima es su propia hija. El ex rugbier fue llevado a indagatoria este jueves, pero se abstuvo de declarar en presencia de su defensor y el fiscal Roberto Mallea. Luego su defensor presentó el pedido de excarcelación. Este viernes a la tarde el magistrado dispuso la excarcelación de De la Plata, quien después de cumplir ciertos trámites en la Policía, volverá a su casa en el barrio ATSA IV, en Rivadavia. Eso sí, no puede acercarse a su hija, la víctima, y a su ex pareja. Esas son las condiciones que le impuso el juez de la causa.