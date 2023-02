Yésica (40) es mamá soltera y por su hija de 9 años todos los días sale a la calle a las 5 de la mañana en jornadas larguísimas para "parar la olla". Recuerda cuando salía en el auto embarazada, "trabajé hasta un rato antes de que me hicieran la cesárea", asegura. Eran tiempos de dar la teta y salir a manejar, no hacía otra cosa.

Pero su historia se remonta mucho más atrás, porque es una remisera pionera en la provincia. Cuando llegó al oficio, hace un par de décadas, eran pocas las mujeres volcadas a ese metier.

WhatsApp Image 2022-12-15 at 11.33.39 AM.jpeg Yésica en un curso de mecánica del automotor. Sabe de vehículos sentada frente al volante y enfrente de un motor.

Es lo que podría decirse una verdadera "chica tuerca". Maneja desde adolescente. Empezó con el transporte escolar de su mamá, cuenta, y cuando ella murió se pasó al negocio de los remises.

"Empecé de muy joven, trabajando de noche, empecé a conocer así cómo era la calle, los domicilios, de Norte a Sur, de Este a Oeste", rememora.

Muchas veces le dijeron "andá a lavar los platos", asegura, pero dice que vieron que su pasión era manejar y hace un tiempo que es de las más respetadas choferes de remises. "Antes se subía una mujer y me decía 'qué bueno'. Y si subía un hombre "Ah... una mujer'. Mucho prejuicio por ser mujer. Nos decían que por ser mujeres íbamos a ser protagonistas de varios choques y somos las que menos los tenemos", opina.

Yésica: pionera al volante y abriendo caminos

En 20 años y pico nunca estuvo en un siniestro vial. Incluso los clientes y clientas la buscan porque les inspira más confianza que un hombre para conducir, y para transportar niños y niñas solos, por ejemplo. Es la reina al volante de los cumpleaños de quince.

Yésica es dueña de su auto y alquila la licencia; ya manejó un Duna, Siena, un Polo y ahora un Logan. "He probado otras cosas pero siempre me conviene el auto", dice sobre su subsistencia. En su hogar cambia enchufes y también arregla motores, si necesita.

WhatsApp Image 2022-12-15 at 11.33.27 AM.jpeg Yésica y las mujeres conductoras de San Juan, en la cena de despedida de este año. Una foto que muestra cómo las chicas ganaron terreno en un espacio por años dedicado a los hombres.

Por la noche, el trabajo se pone "muy heavy", explica, y asegura que "me pongo en las manos de Dios" al hacer cada turno. No porta armas ni usa la app del Gobierno (que le parece interesante y está por instalar), a la vez que sus compañeros la cuidan. "Permanente los compañeros y operadores me preguntan dónde estoy, me advierten si estoy en zona roja", explica.

Todavía recuerda una noche que le quedó marcada a fuego. "Saqué una pareja que vi que llevaban una punta. Yo pedí al Señor que me proteja. les iba hablando que tenía una bebé, que salía de noche a trabajar por ella. Cuando se baja el hombre me paga y me dice 'te salvaste flaca'. Creo que fue Dios".

Termina con un consejo: "yo les digo a todas las mujeres que salgan adelante".

En su casa del barrio Conjunto 6 en La Bebida, que le dio el IPV hace 5 años, la espera su hija, a quien le prometió mandar a la colonia de vacaciones porque sacó muchos dieces. El ejemplo de mamá surtió efecto.