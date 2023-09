Una empresaria sanjuanina explicó cuál es el conflicto con el precio del combustible

La empresaria sanjuanina afirmó que "el motivo es severo: el precio congelado" y contó que "las estaciones no somos formadores, estamos en el medio entre el Gobierno y las petroleras. El combustible tiene un valor internacional que no lo vamos a cambiar en la Argentina. Sí o sí hay que importarlo".

Acto seguido, informó que "el precio es internacional. En Brasil y Chile vale un dólar veinte, un dólar treinta, y nosotros lo tenemos a setenta centavos de dólar. Hay alguien que está poniendo esa plata en el medio". Comentó que "es un poco de todos: las petroleras están muy mal, evidentemente el Gobierno no puede hacerlo de otra forma que subsidiando, y las estaciones de servicio que venimos avisando que la situación es mala".

Analía Salguero - titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles

Hace una semana sonó la posibilidad de que las estaciones de servicio del país cierren durante la noche. Sobre eso, Salguero señaló: "Estábamos expectantes. No es una medida de fuerza. Es una manera de achicar los costos" porque las estaciones "están abiertas las 24 horas, los 365 días del año" y "cerrando de noche es lo menos grave". Sin embargo, aún no es una decisión tomada.

También marcó que "las petroleras se encuentran cupificando a las estaciones de servicio en un momento en el que la demanda es desbordante. También se vende a un precio súper subsidiado al sector mayorista, eso se ha cortado y se ha volcado a las estaciones de servicio. Entonces vas con tu auto y no vas a tener combustible".

En relación a esto, explicó que es un proceso "cíclico" porque "no tenemos combustible por proteger un precio que no es verdad y que finalmente los usuarios van a terminar pagando lo que sea para poderse transportar".

No obstante, aún "no hay desabastecimiento". Pero, "estamos haciendo mucho esfuerzo de logística. Eso sale muy caro. Viajo 1.200 kilómetros para buscar el combustible. Si toda la gente se vuelca a cargar toda junta, de aquí a que voy y vuelvo, te dejan sin combustible. Y aunque hubiese combustible, no sería suficiente para cubrir la demanda. Por eso las colas interminables".

Los periodistas consultaron si vienen de países vecinos a cargar combustible. La empresaria respondió: "Vienen por turismo o de paso. Transitoriamente lo están usando para recargarse en provincias limítrofes como Mendoza. La gente está subsidiando un precio para que carguen los chilenos".