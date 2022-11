Patricia Bullrich no jugará con candidato propio en San Juan pero ¿tiene algún favorito?

Eugenia Raverta (parte 1)

Una de las inquietudes del mundo político sanjuanino es saber a quién apoyará como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. En ese sentido, la dirigente del PRO local aseguró que Bullrich no tiene preferencia por ninguno, por lo que no apoyará a ninguno, sino que respetará lo que decida la mesa de Juntos por el Cambio. Es decir, que la importante dirigente de JXC no ‘bendecirá’ en particular a Marcelo Orrego, Fabián Martín, Enzo Cornejo o Eduardo Cáceres.