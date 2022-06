La diferencia entre la licencia social minera de San Juan y la de Catamarca, según Mario Hernández

En este contexto, Hernández se refirió a la diferencias que hay entre la licencia social minera de San Juan y la de Catamarca: "El entorno social es diferente al de San Juan por eso hay que trabajar socialmente mucho más. Y por ahí la militancia que hay en redes sociales con el sector antiminero es mucho más fuerte y es más influyente. por eso se pueden ver que están sucediendo cosas que no lo son. Nuestras provisiones y el campamento son atacadas y eso no lo he visto en redes sociales. Sin embargo, a veces se trata de proteger a los trabajadores. Es una batalla de redes sociales más que la realidad. La realidad la vive gente local de aquí (Catamarca)".

MARA es el proyecto integrado Minera Agua Rica Alumbrera, es decir, une el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera que extrajo minerales desde 1997 hasta 2019. La idea es extraer cobre, molibdeno, oro y plata, y ser el yacimiento más grande del país, tres veces mayor que su predecesor Alumbrera. Posee reservas minerales probadas y probables de 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1.100 millones de toneladas.

El paquete accionario del emprendimiento está repartido entre tres empresas. Es operada por la compañía canadiense Yamana Gold, con una participación del 56,25%, la suiza Glencore Xstrata, 25%, y la estadounidense Newmont, 18,75%. Las primera operó en San Juan. Yamana explotaba Gualcamayo, en Jáchal, hasta que lo vendió a Minas Argentinas. Mientras que Glencore, todavía hace lo propio con Pachón, en Calingasta.

Mirá la entrevista completa: