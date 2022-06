Ruperto Godoy, el sanjuanino que más conoce a Cristina, habla sobre Alberto Fernández

"Más allá del oficialismo y la oposición ella está preocupada por la realidad económica del país. Alberto lo sabe. Hay diferencias y ella las ha manifestado y no es malo que haya diferencias. Me parece que se la debería haber escuchado más", sentenció Godoy.

El dirigente K reconoció que si "hay una situación que no es favorable" y, si bien no quiso hablar de desilusión con Alberto Fernández sí reconoció que las cosas no están bien. "Yo milito, hago territorio y escucho a la gente y la gente está mal, no llegan a fin de mes, hay sectores que no llegan ni a la semana", expresó.

Ruperto Godoy también se metió con la unidad del peronismo en la provincia de San Juan. "Convivimos, nos respetamos. Obviamente nosotros apoyamos al Gobierno Provincial y creo que el tema de las PASO debería haberse resuelto a partir del diálogo, del entendimiento. Estamos en una situación donde nos necesitamos todos y nos debemos respetar y si queremos que el peronismo siga gobernando tenemos que hacer todos los esfuerzos para lograr la unidad", les reclamó a sus compañeros sanjuaninos.

Para el kirchnerista sanjuanino Mauricio Macri va por una segunda presidencia en 2023 y "si no es él será Bullrich", cerró.