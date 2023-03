Las dificultades para hacer alumbrar en San Juan los faroles de Milei

También, para evaluar el impacto de este juego de Milei sobre las aspiraciones del gobierno. No hace falta ser un especialista para deducir que cuanto más alto resulte el alcance de los candidatos provinciales de Milei por afuera de la estructura comandada por Marcelo Orrego, mayor hemorragia de votos le ocasionará al santaluceño y mayores serán las chances del oficialismo provincial de imponerse en el recuento final.

Pero, por lo que puede verse en el terreno de juego, esa potencialidad del espacio de Milei en San Juan todavía no aparece: las estrellas más picantes que asomaban en ese firmamento o se apagaron o se mudaron, las que las reemplazan aún no encienden motores. Y cuando quedan apenas dos meses, aún no se produce ninguna aparición en carne y hueso de Milei en la campaña –aunque se anuncia sin fecha-, ninguna foto o ninguna mención a San Juan. Más allá de un posteo de la propia LLA (La Libertad Avanza) anunciando que Vallejos ya no pertenece a su escudería, y que nadie reprodujo excepto este medio.

A esta altura, ya nadie discute que Javier será la principal aparición electoral nacional. Viene arrasando como suelen hacerlo los fenómenos porteños, a caballo de la insólitamente centralista estructura mediática (De la Rúa, Chacho, Macri, Alberto y siguen las firmas). Pero a diferencia de aquellos, a Javier le cuesta mucho prender en San Juan con la misma potencia que lo hace en otras partes del país. Si en mediciones nacionales Milei roza los 20 puntos -15 pongamos para no exagerar- y muchos lo ubican arañando la posibilidad de entrar a un ballotage, en San Juan no se verifica ni cercana la posibilidad de aparecer con al menos 10 puntos. Por ahora, siempre hay que decir.

Diez puntos, aquella barrera que puso como requisito Carlos Kikuchi –principal operador mileísta, integrante de la triple conducción junto a la hermana Karina y el propio Javier- en su primera incursión sanjuanina. Esa era la garantía que pedía para presentarse con la identificación de la LLA en unas elecciones que saben les será difícil ganar, pero al menos debe dejar un resultado decoroso para ser leído a nivel nacional. Aquel requerimiento quedó atrás.

Justamente la fecha de elección es un problema para un desembarco masivo desde la Capital. En San Juan se juega el 14 de mayo, día bastante alejado de las definiciones de peso en el tablero nacional, que cierra candidatos en junio y va a Paso en agosto. Tienen que decidir en el comando central de LLA si juntan la ropa o no con Juntos por el Cambio en Buenos Aires para no perder contra Kicillof. Territorio donde Milei maneja cartas fuertes, como las de Espert o hasta el mediático abogado Fernando Burlando.

Ese vaivén nacional de estar en ocasiones más cerca o más lejos de Juntos para el Cambio por motivos estratégicos fue lo que también causó la hemorragia en San Juan. No sólo se mudaron a campamento de JxC dos taquilleros como el empresario que hace campaña con pinta de rocker y Marcelo Arancibia –la cara visible de aquel 9% del antepasado de Concenso Ischigualasto hace apenas un año y medio-, sino también se produjo la desaparición física de dos primeras espadas del espacio. Martín Turcumán, presidente de ADN –la columna vertebral del mileísmo local- y nada menos que Nancy Avelín han decidido correrse ante su preferencia personal de unirse a Cambia San Juan. Por ahora, para quedar a salvo.

Sin dudas, los cuatro dirigentes como mayor alcance del espacio, ahora afuera. Esa carencia de figuras fuertes ya instaladas –como pueden ser Espert o Burlando- es lo que comienza a pasarle factura al armado local a apenas dos meses de la cita electoral. Esa salida de la cancha masiva obligo al team Peluc a poner a trabajar el ingenio para localizar reemplazos eficientes. Lo que encontró hasta ahora son candidatos con potencialidades pero sin niveles de conocimiento. Que podrían funcionar para plazos más estirados, difícil que rindan en una carrera de 100 metros.

Quedó hasta ahora un equipo de 4 candidatos, dos hombres y dos mujeres de diferentes procedencias e historias. Sin evaluar cualitativamente, no están instalados y objetivamente miden menos hoy que los que salieron. Tienen más camino para recorrer, en menos tiempo.

Del lado de ADN, el trabajo fue salir a buscar a un reemplazante de Turcumán lo más taquillero posible. O, al menos que reemplace ese nivel de conocimiento con un carácter disruptivo propio de Milei, vocabulario frontal y actitud. Encontró a Gonzalo Medina, un médico de procedencia familiar bloquista. Habrá que ver si el tío Pedro –Medina, ex ministro de Leopoldo Bravo- hoy encuadrado entre los bloquistas no orgánicos junto a Conti, tuvo que ver en esta aventura de su sobrino. Y habrá que ver también si le sale a Peluc la jugada de instalar rápidamente a un candidato con condiciones personales pero sin ningún antecedente.

En el mismo pelotón aparecen dos mujeres picantes, pero de baja visibilidad: Yolanda Agüero y Paola Miers. La primera es quien inauguró las inscripciones en la Justicia Federal, y se dedicó a bloquear el nombre de “libertad” a cualquiera que le siguiera el tranco. En el mano a mano es una mujer frontal y embanderada con la causa, a tal punto que debió padecer algunas zancadillas de sus colegas cuando despuntaba el fenómeno Milei. Fue la primera en plotear su auto con la cara del león, tanta anticipación le pagó dividendos.

Paola es una dirigente asociada con varias causas sociales –el aborto, la pandemia- que es donde obtuvo notoriedad, más allá también de haber quedado envuelta en el episodio judicial por la denuncia de Jimena Martinazzo contra Eduardo Cáceres. Renovó laureles apareciendo sobre el filo de la hora señalada para levantar la mano. Su presencia promete la búsqueda de acción.

Por el mismo lado, también derivado del macrismo, avanza Agustín Ramírez. Dueño de Radio Colón e hijo de Hugo, el primer dirigente del PRO en San Juan que aún hoy tiene vínculo personal con el ex presidente. Su agrupación es Ideas de la Libertad, el que más se ha desplegado territorialmente con postulantes a intendentes, entre ellos Carlos Montiveros en Capital.

Allí está precisamente el desafío para cada uno de los 4 aspirantes a gobernador: poder armar en 10 departamentos con postulantes a intendentes y concejales. Posiblemente les será factible con la maquinaria que los respalda. Obtener el crédito en las urnas es otra escala, hoy en formato de desafío.