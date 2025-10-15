miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Columna

Mocha Mousse: el nuevo neutro del verano sanjuanino

Este verano, entre el brillo del sol y el aire cálido de San Juan, vestir mocha mousse será casi una declaración de estilo: la belleza no siempre está en lo que resalta, sino en lo que se integra con gracia. Leé la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
Galería original horizontal (3)
eebd51e45b4733e29f17a6a6f6714594
db7b5ab6df43722e09a9a80c8e35b48d
70aaad9915a5192249fcf99c2998d165
f9625beb8ce50180fc12517318b3e6f6

Hay colores que conquistan sin gritar, que se hacen notar por su elegancia silenciosa y su capacidad de adaptarse a todo. Este verano, el mocha mousse se convierte en ese tono que envuelve con calma, sofisticación y un aire natural que enamora. Ni marrón ni beige, sino una deliciosa mezcla de ambos, como la suavidad de un postre con aroma a cacao y leche tostada. Es el tono que equilibra lo clásico con lo moderno, y que promete ser uno de los protagonistas de la primavera–verano 2025/2026.

Lee además
naranja solar: el color que ilumina la nueva temporada
Columna

Naranja solar: el color que ilumina la nueva temporada
agua termal, el producto que se volvera un infaltable en la cartera durante el verano
Bienestar

Agua termal, el producto que se volverá un infaltable en la cartera durante el verano

Después de temporadas dominadas por los colores vibrantes —naranjas intensos, fucsias, verdes eléctricos—, el mocha mousse llega para recordarnos que la elegancia también puede ser sutil. Representa la conexión con la tierra, con lo orgánico, con esa calidez que tanto nos identifica a los sanjuaninos. Es un color que se siente familiar, cercano, pero que al mismo tiempo tiene un encanto contemporáneo que lo hace irresistible.

El mocha mousse transmite equilibrio, serenidad y sofisticación natural. Es el reflejo de una nueva manera de entender la moda: más consciente, más atemporal, menos guiada por lo inmediato. Al llevarlo, se percibe una sensación de seguridad y armonía, una invitación a vestir desde la calma y el disfrute. No busca llamar la atención, sino dejar una huella de elegancia auténtica. Quizás por eso está cautivando a tantos diseñadores que apuestan a colecciones versátiles, cómodas y con un toque de lujo discreto.

En el universo de la moda de playa, este color se impone con fuerza. Los tonos tierra en general vienen ganando terreno, pero el moka mousse aporta una vuelta más sofisticada.

En trajes de baño, se lo verá en versiones satinadas, metalizadas o en tejidos mate que realzan el bronceado natural de la piel. Es ideal para quienes buscan un look playero más elegante, sin perder frescura. Además, combina de maravillas con accesorios en dorado, caracoles naturales o detalles de crochet, logrando esa mezcla entre lo artesanal y lo moderno que tanto representa a la estética del verano sanjuanino.

db7b5ab6df43722e09a9a80c8e35b48d

Imaginemos esas tardes largas de sol sobre el dique de Ullum, donde el reflejo del agua juega con los tonos dorados del paisaje. Un bikini moka con detalles en cobre o arena se funde perfectamente con ese entorno. No hay artificio, solo belleza natural.

Pero el moka mousse no se queda en la playa. En la moda de noche, este tono se transforma y revela todo su potencial glamouroso. Los diseñadores lo proponen en vestidos de satén, tul y lentejuelas, ideal para egresadas, madrinas y eventos especiales. Es un color que aporta presencia sin necesidad de exagerar. Se adapta tanto a los cortes minimalistas como a los diseños con volumen o drapeados, y luce increíble bajo las luces de una fiesta o una ceremonia al aire libre.

f9625beb8ce50180fc12517318b3e6f6

Un vestido mocha en satén puede ser tan impactante como uno rojo o negro, pero con un toque de sofisticación más moderna. Y para quienes buscan algo diferente, combinarlo con tonos naranjas suaves o incluso con un toque de rosa viejo logra un efecto cálido y romántico, perfecto para las noches veraniegas de San Juan.

El mocha mousse es versátil y funciona como un nuevo “neutral” que reemplaza al clásico nude

Para el día, se luce junto a tonos arena, blanco, marfil o dorado claro. Para la noche, puede elevarse con naranja solar, verde o celeste, cobre o incluso un toque metálico.

En accesorios, se lleva con materiales naturales: rafia, cuero claro, tejidos rústicos. En maquillaje, con piel luminosa y labios suaves, o con un delineado dorado que acentúe el brillo del verano.

Lo interesante es que este color se adapta al clima sanjuanino: resiste el sol intenso y combina con la paleta cálida de nuestro entorno. Desde las sierras hasta los atardeceres anaranjados, el moka mousse parece haber nacido para fundirse con nuestra tierra.

La moda, una vez más, nos recuerda que lo esencial está en lo natural

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Mocha Mousse: el nuevo neutro del verano sanjuanino Este verano, entre el brillo del sol y el aire cálido de San Juan, vestir mocha mousse será casi una declaración de estilo: la belleza no siempre está en lo que resalta, sino en lo que se integra con gracia. Leé la columna completa de @raffa_andrada en otro miércoles con “M” de moda en Tiempo de San Juan. Más info en www.tiempodesanjuan.com #moda #mochamusse #sanjuan #columna #colorimetria #tiempodesanjuan"

El mocha mousse no busca deslumbrar por exceso, sino por armonía y autenticidad. Es un tono que invita a reconectar con lo simple, con la tierra, con el ritmo de lo real.

En un mundo donde todo pasa tan rápido, elegir un color que representa calma y elegancia puede ser un pequeño acto de equilibrio. Porque la moda, al fin y al cabo, también habla de nosotros, de nuestras raíces, de nuestro paisaje y de esa energía luminosa que solo nuestra provincia sabe reflejar.

Temas
Seguí leyendo

El trago que promete ser un furor en el próximo verano: paso a paso, cómo hacerlo

La importante información difundida por Salud para la temporada de piletas este año

Huerto casero sanjuanino: las cinco hortalizas que tenés sembrar en octubre

Tips de un profesional para reforzar los cuidados del rostro ante la llegada del calor sanjuanino

Cómo lograr en casa el "efecto abanico" para unas pestañas irresistibles, ¡En solo un minuto!

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Un análisis sobre las enfermedades respiratorias que más afectan a los sanjuaninos esta primavera, según el Ministerio de Salud. 
Prevención

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional
Disciplina en auge

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional