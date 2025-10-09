jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Belleza

Cómo lograr en casa el "efecto abanico" para unas pestañas irresistibles, ¡En solo un minuto!

El truco que comparten los maquilladores profesionales puede aplicarse en casa para lograr unas pestañas imponentes sin necesidad de agregar extensiones.

Por Mariela Pérez
image

Dentro de lo que es el maquillaje, las pestañas pueden ser unas excelentes aliadas para potenciar una mirada, pero también se pueden volver enemigas si no se sabe cómo maquillarlas para activar su potencial. Lograr unas pestañas largas, densas y curvas para obtener el “efecto abanico” es posible sin recurrir a extensiones o pestañas postizas.

Lee además
naranja solar: el color que ilumina la nueva temporada
Columna

Naranja solar: el color que ilumina la nueva temporada
Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

La viralización de hack en redes permite que los trucos de los profesionales están al alcance de todos. Lo positivo de este truco es que no solo es económico y simple, sino que además te llevará un minuto. Así es, con tan solo 60 segundos lograrás unas pestañas para el infarto.

¿Cuál es el "ingrediente secreto" para el volumen XXL?

La clave de este truco no está en la máscara que uses, aunque siempre ayuda que sea de buena calidad, sino en un producto inesperado que actúa como si fueran microfibras caseras: el polvo traslúcido o polvo volátil para sellar el maquillaje.

image

Si no tenés polvo traslúcido, podés usar un recurso de cocina igualmente efectivo: un poquito de fécula de maíz o almidón. La textura ligera y fina de estos polvos permite que se adhieran a la máscara húmeda, engrosando cada pestaña antes de la siguiente aplicación.

El paso a paso para un "efecto extensiones" en 60 segundos

Acá te explicamos la técnica que te va a dar ese volumen increíble:

Preparación: Asegurate de tener las pestañas limpias y, si tenés un rizador, dales una pasada rápida para curvarlas.

Primera capa: Aplicá tu máscara de pestañas habitual, cubriendo bien desde la raíz hasta las puntas. ¡No dejes que se seque!

El relleno: Este es el momento mágico. Con la máscara aún húmeda, agarrá un hisopo limpio o un pincel pequeño y aplicá un poquito de polvo traslúcido o fécula sobre la punta del hisopo. Dá golpecitos muy suaves sobre tus pestañas (principalmente en el cuerpo, no en la raíz). Vas a ver inmediatamente una capa blanquecina.

Sellado y volumen final: Volvé a aplicar una segunda (y si querés, una tercera) capa de máscara de pestañas. La máscara va a "sellar" el polvo, lo que se traduce en un grosor y un largo impresionantes, como si hubieras usado fibras.

¿Por qué funciona tan bien este hack?

Al igual que las máscaras con fibras que prometen alargar, el polvo traslúcido cumple esa función de relleno. Agrega una capa de sustancia a la pestaña que la máscara por sí misma no podría lograr.

image

El resultado es un look dramático, pestañas más densas y un efecto óptico de extensión que dura todo el día sin el riesgo de que se caigan las postizas.

Temas
Seguí leyendo

El regreso de los gorros y sombreros: moda, identidad y libertad

Paso a paso para limpiar las brochas de maquillaje de manera efectiva y evitar la acumulación de bacterias

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Imagen ilustrativa
La peor tarde

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

Te Puede Interesar

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo
Villa Krause

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

El secreto detrás del oro: la historia del veinticinqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticinqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo