Naranja solar: el color que ilumina la nueva temporada

Hay colores que no pasan desapercibidos, que se sienten antes de verse. El naranja es uno de ellos. Vibrante, luminoso, con esa energía cálida que parece abrazar la piel y despertar sonrisas. Este tono se instala como protagonista de la primavera–verano 2025/2026, trayendo una bocanada de optimismo y vitalidad que, sinceramente, nos hacía falta.

En las pasarelas internacionales ya se hizo notar. Desde los matices suaves casi melón hasta los naranjas encendidos que recuerdan al sol sanjuanino en su hora más dorada, este color se impone como símbolo de alegría, creatividad y libertad. Es el color que no teme ser visto, y eso —en un mundo donde muchas veces tratamos de pasar desapercibidos— tiene algo profundamente liberador.

En San Juan, el naranja encuentra su escenario perfecto:

Piénsenlo. Los atardeceres que pintan el cielo con fuego, los cerros que se encienden en tonos terracota, y ese aire cálido que anuncia las noches de verano. Llevar naranja aquí no es solo una elección de moda, es una forma de armonizar con el paisaje, de vestirnos con la misma energía que nos rodea.

Para quienes se preparan para casamientos al aire libre, fiestas de fin de año o egresos, el naranja puede ser un aliado inesperado. Es moderno, fresco y favorece a muchos tonos de piel. Si querés un look distinto, animate a un vestido naranja con accesorios dorados o de ratán, ideales para eventos de tarde. Si preferís algo más sutil, incorporalo en una blusa vaporosa, en sandalias o en un clutch que dé el toque de color justo.

La clave está en animarse. En dejar atrás los eternos negro, blanco, dorado o plateado —que siempre funcionan, claro—, pero que ya conocemos demasiado. Este verano, la invitación es a atreverse al color que irradia confianza, a salir del molde y descubrir cómo un tono puede cambiar nuestro ánimo y hasta nuestra manera de caminar.

El naranja no pide permiso. Simplemente llega, ilumina y transforma. Tal vez sea eso lo que más necesitamos hoy: un color que nos recuerde que la vida —como la moda— está hecha para vivirse con pasión, sin miedo y con toda la luz del sol de San Juan.