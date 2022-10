Las reivindicaciones pendientes de los mineros sanjuaninos

La actividad minera representa el 12% del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Según datos oficiales, aportados por el ministro de Minería provincial, Carlos Astudillo, sostiene 11.800 empleos directos e indirectos. Además, de acuerdo a las estimaciones de la entidad que dirige Mario Hernández, hay que agregar unos 2.000 empleos más por sistema de contratación. Desde los dos sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) y la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), indicaron que hay condiciones dignas de trabajo y están conformes con la paritaria, pero que aún quedan deudas pendientes.

En el caso de los jerárquicos, el secretario General, Marcelo Mena, destacó la velocidad que imprimieron en la fundación del gremio. En 2009 empezó como asociación, en 2015 obtuvieron la personería, en 2018 lograron firmar el Convenio Colectivo de Trabajo con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), que se homologó en 2021. Si bien hubo una recepción inicial positiva de parte de la "patronal", "no logramos que se implemente al 100%".

Dentro de ese convenio hay un artículo en particular que genera conflicto y es el número 30. "El artículo habla sobre el despegue que hay entre supervisor y supervisado. Dice que como jefes de área, los supervisores tienen que ganar un sueldo que sea un 10% mayor a la última mejor categoría que tiene a cargo. Actualmente eso no pasa y hay casos en que los operarios ganan más que los supervisores", aseguró Mena. El sindicato también pide que se revise la antigüedad de los trabajadores jerárquicos. "Las empresas nos ofrecen un 0.5% por año de antigüedad a partir de 2021. Nosotros dijimos que no y que sea un 1%, mínimamente a partir del 2018", remarcó el sindicalista. La puja está instalada en el Ministerio de Trabajo de la Nación. De no haber acuerdo entre las partes irán al paro.

mallaivan.jpg El secretario General de Aoma, Iván Malla.

También, en Asijemin señalaron como punto a mejorar el tema del pago del Impuesto a las Ganancias. "Somos cuarenta sindicatos que pedimos que saquen ítems y sólo se aplique al básico", dijo, y agregó "también queremos que sea un pago escalonado". Asimismo, para los jerárquicos es importante disminuir la edad de jubilación a los 55 años para varones y 50 años para mujeres. La razón: el duro trabajo en altura o bajo tierra al que están sometidos los cuerpos "por la circunstancia del trabajo".

Sin embargo, Marcelo Mena admitió que las condiciones laborales son buena, sobre todo en cuanto a seguridad del personal en las empresas metalíferas mineras. Los materiales de protección son de "alta calidad" y "se trabaja en norma". También comentó que a nivel interno "estamos trabajando el tema de género". Hay comisiones para que las mujeres mineras "puedan tener voz".

Por su parte, los obreros mineros, representados por Iván Malla, tienen su sindicato consolidado desde hace 69 años en todo el país. "Nosotros vamos a continuar en la lucha por los derechos de los trabajadores, fundamentalmente que no pierdan poder adquisitivo del salario", indicó. Sobre eso, dijo que hay un borrador que circula con una reforma laboral. "Estamos en contra", sentenció. También comentó que este viernes inicia la paritaria del sector metalífero.

Como los jerárquicos, los obreros de Aoma pedirán que haya jubilación anticipada a los 55 años por la adversidad ambiental a la que se enfrentan. "Vamos a profundizar el trabajo en Seguridad e Higiene", destacó. En tanto, dijo que hay muchos trabajadores por fuera de su Convenio Colectivo de Trabajo.

Aoma además tiene el foco puesto en el género. “San Juan tiene en este momento 138 áreas asignadas para exploración, de las cuales 15 están en estado avanzado, esta situación generó una demanda que llevó a la conformación de un curso al que también se presentaron mujeres”, confirmó Eloy Ortiz, secretario administrativo del gremio durante una conferencia en San Juan Tierra Minera. Según Ortiz, la primer mujer perforista del país ya trabaja en Veladero en el área de exploración, un segmento clave cuyo objetivo es alargar la vida útil de la mina. Se trata de Laura Suarez quien por su trabajo previo en la mina, fue reclutada para la capacitación en perforación. Es un área al que apuntan desde el sindicato.