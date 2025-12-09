martes 9 de diciembre 2025

Minería

Cruje la licencia social minera en Mendoza: la provincia va por el tratamiento de un proyecto de cobre

El Senado de Mendoza vota hoy la DIA de PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge) en una sesión histórica, con un fuerte despliegue policial y multitudinarias marchas en defensa del agua.

Por Elizabeth Pérez
Los manifestantes en Mendoza no pueden llegar hasta la Legislatura, solo hasta donde están las vallas custodiadas por un fuerte operativo policial.

Mendoza enfrenta este martes una de las discusiones mineras más tensas y decisivas en dos décadas. El Senado provincial debatirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, anteriormente conocido como San Jorge, un emprendimiento de cobre ubicado en Uspallata, en el departamento de Las Heras.

En Calingasta, un proyecto minero de cobre promete cambiar el mapa económico y social de San Juan.
Un proyecto de cobre de San Juan promete alimentar a 3.000 familias por décadas
Fuerte respaldo de Milei al proyecto minero para extraer cobre en Mendoza

De aprobarse -como anticipa el oficialismo- se convertirá en el primer proyecto de explotación metalífera en obtener ratificación legislativa desde la sanción de la Ley 7722 en 2007.

Mientras el gobierno de Alfredo Cornejo apuesta a quebrar un récord histórico y avanzar con una inversión proyectada de 560 millones de dólares, en las calles se despliega una de las movilizaciones antiminera más grandes desde la crisis de 2019, cuando la derogación de la 7722 obligó a retroceder sobre los cambios a la norma.

Una sesión histórica

Según publicó MDZ, la sesión comenzará a las 10 y podría extenderse varias horas. Además de la DIA de Cobre Mendocino, la Cámara Alta tratará otros proyectos clave para la política minera provincial, como la Ley de Regalías Mineras y 27 proyectos mineros de la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental, entre otros.

Pero todas las miradas están puestas en San Jorge. El proyecto llegó por segunda vez a la Legislatura: en 2011 había sido rechazado por unanimidad en Diputados. El expediente fue modificado, reducido en escala y reflotado este año, y ya obtuvo una holgada media sanción en la Cámara Baja con 32 votos a favor y 13 en contra.

En el Senado, el oficialismo cuenta con los 19 votos de la UCR y se prevé el apoyo de al menos seis legisladores del interbloque La Unión Mendocina. El PJ votará en contra, al igual que el senador del Partido Verde, Dugar Chappel, y algunos miembros del mismo interbloque.

De confirmarse ese escenario, será la primera vez en casi veinte años que un proyecto de explotación metalífera supera la barrera política impuesta por la 7722, cuyo artículo 3 exige que toda DIA sea ratificada por ley.

Un operativo de seguridad inédito

image

Las inmediaciones de la Legislatura amanecieron valladas y con un fuerte operativo policial. El Ministerio de Seguridad dispuso un perímetro de control en torno a la Casa de las Leyes ante las protestas convocadas por organizaciones socioambientales, sindicatos, agrupaciones políticas y vecinos de distintas regiones de la provincia.

La Municipalidad de Mendoza definió que las concentraciones se realicen principalmente en Plaza Independencia, para evitar cortes en calle Patricias Mendocinas y minimizar incidentes frente al edificio legislativo. MDZ adelantó que se espera una gran convocatoria. Habrá una caravana proveniente de Uspallata y otra desde el Valle de Uco, que llegarán a la ciudad alrededor del mediodía.

La “Gesta Libertadora por el Agua”

image

A la presión en la capital se suma otra expresión de rechazo social: según informó Tiempo Argentino, ayer lunes comenzó la llamada “Gesta Libertadora por el Agua”. La columna partió desde la “Plaza del Agua Pura” en Uspallata y recorre más de 100 kilómetros hacia la Legislatura teniendo prevista en la mañana de hoy su llegada a la Legislatura.

La marcha busca visibilizar el rechazo a la aprobación de Cobre Mendocino y a otros proyectos pro-mineros que habilitan nuevas etapas de desarrollo y uso del agua.

Si se aprueba, PSJ Cobre Mendocino será el primer proyecto metalífero con luz verde legislativa en Mendoza en 20 años, una decisión que algunos dicen que puede tener efectos concretos en el debate nacional sobre licencias sociales mineras y el impacto que puede tener un rechazo o una aprobación en futuras inversiones.

En paralelo, las organizaciones socioambientales sostienen que la sesión de hoy define el rumbo ambiental y productivo de Mendoza para las próximas décadas.

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Paso de Agua Negra: pondrán puntos SOS y lectores de patentes en el paradisíaco trayecto