Chile nacionaliza el litio, y a los mineros sanjuaninos no les gusta

Para los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Argentina es el país “más dinámico” de la región al recibir millonarias inversiones en litio bajo el sistema actual, y también advierten sobre el riesgo de limar este boom “imitando esquemas que han resultado ineficaces en otros países”. Su presidente Franco Mignacco, dijo a Tiempo de San Juan que desde que Bolivia prohibió la participación privada en la producción primaria, su producción minera no despega. Y que los límites a la actividad que puso Chile al declarar las salinas como “estratégicas” mucho antes de nacionalizar, ha causado que no se haya puesto en marcha ningun proyecto nuevo en ese país. “En cambio Argentina tiene 2 en marcha, 6 en construcción y 20 en diferentes avances”, dijo Mignacco, quien además de timonear la Cámara Minera de Jujuy, es presidente de Minera Exar, dueña del proyecto de litio Cauchari-Olaroz en esa provincia.

La comparación no es casual, ya que Argentina, Chile y Bolivia conforman el llamado “Triángulo del Litio” que concentran el 56% de los recursos mundiales del litio. El mineral es clave para la fabricación de baterías para celulares, autos eléctricos y otras tecnologías. Para la CAEM la decisión de Chile impactará en forma positiva en este país, porque se potenciarán aún más las inversiones privadas, siempre que aquí siga todo como hasta ahora en materia regulatoria. “En el corto plazo Argentina pasará a ser el tercer productor mundial, superando a China”, aseguró.

El litio, en boca de todos

La semana pasada el presidente chileno Gabriel Boric anunció qué nacionaliza la extracción y producción de litio, un mineral del que Chile contiene la tercera reserva del mundo detrás de Bolivia y Argentina. Algo similar hizo el presidente Manuel López Obrador en México en febrero pasado.

En Argentina, la provincia de La Rioja avanzó en limitaciones el año pasado al suspender por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesión de litio, y lo declaró recurso estratégico y de interés público, poniendo en alerta al yacimiento sanjuanino Los Sapitos, en Iglesia; cuyas reservas comparte con los riojanos. Además, un sector del Frente Todos está impulsando también en Argentina nacionalizar el mineral. Ayer Cristina Kirchner en el acto de La Plata pidió “mirar lo que hizo Chile con el litio”, en un claro apoyo a la medida.

Las opiniones

En San Juan, la exploración del litio en el salar Los Sapitos es incipiente. La hace la sanjuanina Petra Gold en sociedad con la canadiense Origen Resources. Roberto Lara, desde Petra; dijo que “no hay aun reservas calculadas” y agregó que se están revisando nuevas áreas con posibilidades y sacando más muestras en las áreas existentes.

Pero la nacionalización que dispuso Chile no cae bien al sector minero. “Si el Estado quiere el negocio del litio que lo haga desde la exploración, no que de repente están los descubrimientos y quiera subirse, porque así el riesgo lo asumen otros. No que venga a subirse al caballo cuando ya está todo descubierto”, disparó. Agregó que “esa es la parte de estabilidad jurídica que importa, que quien lleva 10 o 15 años explorando de repente lo tenga al Estado como socio, de socio bobo, gastando más plata porque sus costos administrativos son siempre muy altos”. Hernández dijo que existen empresas estatales en las provincias y no han dado resultados. “¿Decime cuántos metros de perforación hizo el IPEEM en San Juan, o Formicruz en Santa Cruz, por ejemplo?, cuestionó. No fue posible contactar al ministro de Minería, Carlos Astudillo para conocer la opinión oficial sobre el tema.

image.png Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.

Mignacco desde Caem opinó que el gobierno argentino no debe tomar “decisiones esenciales para esta industria clave por imitación”, y defendió el sistema regulatorio actual donde los recursos pertenecen a las provincias: “estas pueden efectuar concesiones a empresas privadas para que exploren la región y, de encontrar recursos, puedan producir, después de cumplir con toda una serie de estudios, requisitos y aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental. Gracias a este mecanismo, Argentina logró ser el país más dinámico en el desarrollo de la industria del litio en comparación con sus vecinos”, indicó.

image.png Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

Desde la Cámara nacional destacan que el litio ya representa el 60% de las exportaciones del NOA, y que realiza el 80% de sus compras de bienes y servicios a proveedores nacionales, mayormente pymes. “Argentina debe considerar su planificación estratégica. Con el litio se plantea una ventana de oportunidad, dado el crecimiento de su demanda junto con el cobre por la expansión de las energías limpias y la electromovilidad. No debe desaprovecharla con medidas que afectan la competitividad”, advirtió.