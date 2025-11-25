martes 25 de noviembre 2025

Este martes

Hubo cortes de luz en varios puntos del Gran San Juan

La interrupción del servicio se registró minutos antes de las 15 horas de este martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Minutos antes de las 15 de este martes, distintos sectores del Gran San Juan quedaron sin energía eléctrica por un lapso aproximado de diez minutos, en medio de una ola de calor que afecta a la provincia.

Según informaron vecinos y usuarios a través de distintos canales, la interrupción del servicio alcanzó principalmente a zonas de Capital y áreas cercanas.

Hasta el momento, no se conoció ningún comunicado oficial por parte de la distribuidora Naturgy para explicar las causas del corte ni precisar el alcance de la falla.

