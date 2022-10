Estos 3 signos del zodíaco llevan la venganza como bandera

Ten en cuenta que mientras mejor detectes alguna señal o actitud que pueda dañarte, mejor evítalos. A ellos no les importa que llores, sufras o realmente la pases mal en consecuencia por algo que hicieron. Si estas personas vengativas sienten que hiciste algo que los lastimó u ofendió, sienten que dolor se paga con más dolor.

venganza2.jpg Cuáles son los signos más vengativos.

Estos signos son:

1- Escorpio

Siempre tienen sed de venganza desmesurada. Es el líder de la maldad. No saben de límites a la hora de lastimar a los demás, no saben qué es el arrepentimiento, jamás pedirán perdón y tampoco miden el dolor que provocan en quiénes los rodean. Mejor no te cruces en el ojo de un Escorpio.

2 - Cáncer

Tiene ciertas particularidades, que hace que estén peleando el primer puesto de la venganza con un escorpiano. Son seres negativos, vengativos y rencorosos. Si se sienten heridos u ofendidos mejor huye o levanta un muro frente a ti porque ellos te lastimarán tanto, al punto de hacerlos llorar.

3- Piscis

Son personas rencorosas y si lo desean transformarán la vida de quiénes los rodean en un verdadero infierno. Si se sienten lastimados, heridos, traicionados o lo que sea que los haga sentir mal, harán todo lo que esté a su alcance para "pagarle con la misma moneda" a la otra persona.