Zulema Yoma aseguró que Antonella Menem no es su nieta y la joven le respondió: "Soy lo que quedó de tu hijo"

Horas después, la joven habló con LAM : “ Siempre dijo que yo no era su nieta. Siempre dijo que podía ser hija de Emir Yoma o de mi abuelo . Esto lo he hablado un montón de veces en la Asociación de mi papá y ya impugnó la maternidad de mi mamá y dijo que mi mamá no era mi mamá . Y en el expediente aparece que ella dice que yo no soy hija de mi papá, sino que podía ser hija de mi abuelo ”.

Antonella remarcó: “Siempre me dolió que ella nunca haya querido ni siquiera sentarse a tomar un café. Si bien ella dice que nunca le gustó mi exposición en los medios, de cómo salgo yo a defenderme de cosas que a mí me dolieron, tanto de ella o mi tía que no puedo mencionar por algo legal que hay entre nosotras dos. Siempre me dolió que ella diga todo eso. Ella no se dio cuenta. Yo sé que perdió un hijo, pero yo perdí un padre al que no pude conocer y al que me faltó tener al lado como hija. Me dolió muchísimo que ella, teniendo la lucha que tuvo para saber la verdad, no haya querido tener ese pedacito de su hijo, de lo que quedó de él acá. Nunca me dio la oportunidad como nieta de estar con ella y que me conozca y que diga: ‘Hola, soy lo que quedó de tu hijo. Dame un abrazo, yo también lo necesito’”.

La joven se sinceró: “Estuve muchos años esperando que ella cambiara de opinión, y nunca cambió. Fue algo que nunca entendí durante todos mis años. Ya tengo 35 años, nunca lo entendí, no lo voy a entender, y yo creo que hasta el día que yo me muera va a ser así. Nunca voy a saber por qué ella nunca me dio la oportunidad”.

Sobre la denuncia de Zulema sobre el ADN, Antonella aclaró: “El ADN se hizo de ambas partes, parte de los Menem paternal, y parte maternal. Están en el expediente. Ambos ADN dieron que yo era hija de Carlitos”.

Parte de esta guerra, entre abuela y nieta, estaría relacionada con la herencia que dejó Carlitos Menem Jr.