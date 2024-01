Zaira Nara se hizo un test de embarazo y contó el resultado

“Me tuve que comprar un test. Cuando dijeron esto de que yo estaba embarazada, no me tenía que venir porque me faltaban como quince días para que me venga”, reveló la hermana menor de Zaira Nara .

Al oír estas palabras, Juariu soltó, de manera sarcástica: “Si lo decía la tele podía ser verdad. Me empecé a perseguir”.

Zaira Nara siguió contando: “Me empecé a perseguir, como los perros, que tienen embarazo psicológico. Me dolían los pechos”.

La modelo agregó que también decidió hacerse el test de embarazo porque que su representante le dijo que, si estaba esperando un bebé, no podía cerrar un importante contrato con una reconocida marca de alcohol.

“Faltaban quince días. O sea, no había chance. Me tenía que venir el uno y me perseguí tanto que no me vino. El uno iba y venía al baño. ¡Dos días se me atrasó!”, reveló la joven.

Zaira también habló del mal momento que vive tras su separación y el stress que eso le genera: “Antes estaba el 100% con mis hijos y la verdad que ahora, no es una elección mía, pero mis hijos tienen un papá y los tengo que compartir”.

La modelo cerró diciendo: “La verdad que cuando los comparto hay tiempo que me quedo sola y en ese tiempo no me gusta entonces busco hacer cosas que me gusten y por eso quizás mi carrera tuvo una explosión ahora”.