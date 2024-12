Yanina Latorre filtró las fotos que la China Suárez le mandaba a Mauro Icardi

“ A mí la nota para el programa me encantó porque realmente abrió su corazón, pero para ella fue una nota de sufrimiento; me sorprendió, profundizó en varias cosas que me llamaron mucho la atención ”, remarcó la diva de Telefe .

Cuando le comentaron que Nara “le pegaba constantemente” a la actriz, Susana aseguró: “¡Si a vos te mete los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás...!”.

La panelista de LAM aseguró que la actriz mantenía un constante intercambio de chats con el jugador cuando éste todavía estaba casado con Wanda Nara. Yanina aseguró: “Ella le mandaba fotos acostada, piernas abiertas y elevadas, manos en el medio, postura de yoga. En una de esas cosas de yoga le dijo 'me calienta que me termi*** adentro”.

Es bueno recordar que, en la entrevista con Susana Giménez, Wanda contó: “Yo intenté recuperar mi matrimonio en estos tres años, pero no pude. Esta situación de hace varios años hizo que tengamos varios cortocircuitos en el medio. Nos peleábamos siempre con el mismo fantasma de esto que había pasado. Antes de eso yo le dedicaba el tiempo a él, hasta dejé de trabajar porque a él no le gustaba que trabaje. Cuando yo le digo de mi relación con Elián, a él no le gusta y se viene a Argentina, yo estaba en Brasil con L-Gante. Cuando llego lo encuentro de vuelta en el departamento y ahí le dije ‘Mauro tenemos que hacer algo’. Él sabía que yo estaba en Brasil y me llegaban mensajes muy raros diciéndome ‘te amo, te extraño. Te espero en casa’. Cuando yo llego a buscar cosas a mi casa, entre ellas mis llaves de la casa de fin de semana y ropa, para irme y no pasar esa noche con él, él me encierra en el vestidor”.