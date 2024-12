El polémico audio de Wanda Nara hablando sobre Mauro Icardi: "Yo a él lo hice mi..."

“ Todo el mundo dice ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda . Lo obligué a que me firme la división de bienes. Yo lo hice al toque”, afirma en el audio que puso el ciclo de Ángel de Brito, justo después de que Yanina Latorre contó cómo fue la charla telefónica que tuvo con Wanda en medio de su enfrentamiento.

“Seguimos casados. No hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. Le dije ‘bueno, a partir de ahora lo que ganás... Yo sigo al lado tuyo, ganalo. Te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club y me chupa un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice. Entonces, cualquier cosa, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierda, capaz”, asevera la empresaria, en tono confesional.

“O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro. Mauro era mi amigo y si yo dejaba mi familia y todo por él sabía que era por algo serio. Entonces, quería el divorcio pero la división de bienes me tardó 8 años. Para mí eso fue un trauma”, expresó.

Escuchá el audio Wanda Nara hablando se la separación de bienes con Mauro Icardi