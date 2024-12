Trapitos al sol: Wanda Nara publicó sus chats privados con la China Suárez previos a la infidelidad de Icardi

Las conversaciones entre Wanda Nara y la China

En las conversaciones que la misma Nara filtró, se puede ver cómo Suárez le contaba intimidades de su relación con Benjamín Vicuña, cuestiones vinculadas a los hijos que tienen en común, también cómo halagaba a las hijas de Wanda con Icardi, entre otras cosas.

image.png

Así mismo, se puede ver como la China recuerda lo sucedido con Pampita, el día que la modelo la encontró con su entonces marido dentro de un motorhome. “Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. Me ahorcó. Me quería matar. No dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos, aunque después cuando se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos”.

image.png

Eugenia también cuenta que tiene una testigo de lo que ocurrió en el motorhome, una mujer llamada Luciana. “Ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que ella (Pampita) mintió pero que es su amiga y que está loca”, comentó y además expresó que, en ese entonces, Vicuña sufría por la situación. “Qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así”, destacó haciendo referencia a Icardi.

image.png

En otro momento de las conversaciones que mantuvieron durante un tiempo, y algo que Wanda resalta puntualmente en lo compartido en sus historias, es que Eugenia le expresó: “Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz”.

En otra de las capturas, Eugenia le cuenta que tiene un problema con los hijos de Vicuña. Él no podía buscarlos y viajar con ellos porque estaba grabando pero Pampita tampoco los dejaba volar si no era que viajaban con ella. Ante esto, la actriz expresó su descontento. “A mí me da igual, ella se entierra sola”, dice sobre Ardohain.

image.png

También, Wanda dejó en evidencia que lo que contó en el living de Susana es cierto. Ambas se mandaban mensajes sobre sus hijas e incluso ella saludó a Rufina, la hija mayor de la actriz, fruto de su relación con Nicolás Cabré, para el cumpleaños.

FUENTE: La Voz del Interior