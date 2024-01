Yanina Latorre festejó el despido de una gran figura de C5N

Yanina Latorre se caracteriza por su frontalidad y, en este caso, no dudó en celebrar que despidieran a una estrella muy reconocida de C5N .

La ex panelista de “Duro de domar” escribió: “Han decidido prescindir de mis servicios en C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo...”.

Lee más: Filtraron los duros mensajes que Wanda Nara le envió a Zaira Lee más: Filtraron los duros mensajes que Wanda Nara le envió a Zaira

Apenas se enteró la noticia, Yanina Latorre no dudó en celebrar la noticia desde su cuenta oficial de Twitter: “Feliz 2024. ¡Ojalá sigan las buenas noticias! Me encantan los finales felices”.

Las fuertes denuncias de la panelista de LAM

En su programa radial, Yanina apuntó sin filtros contra Mengolini: “Te pagan nada más que para defender un gobierno y que te van a dejar de pagar. Yo quiero que la gente trabaje por talento, que cada uno trabaje porque se lo merece, que no importe la ideología. Vos trabajás en una radio que solamente la sostiene la pauta oficial”.

Y luego contó algo tremendo: “Si vas al boletín oficial ves que hay una sociedad que se llama Somos Chamuyo SRL... Estás asociada a Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, que tienen denuncias por más de 150 millones de cheques devueltos, sin fondos, estafadores, que le venden a la gente una hamburguesería que no tiene nada, obligan a comprarle a ellos las materias primas y después se funden. Luego van y le compran el negocio. Vos estás ahí, Mengolini, con dos estafadores”.