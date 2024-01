Filtraron los duros mensajes que Wanda Nara le envió a Zaira

Wanda le preguntó a su hermana: “¿Marrón o negra?”. Impaciente al ver que los minutos pasaban sin recibir ningún mensaje, la diva ironizó: “Gracias por no responderrrrrrrrrrrrrrrr cuando más te necesito”.

Picante como siempre, Nara confesó: “Las dos es un montón... pero las amo. Me hace acordar a las cajitas feliz”.

Cómo su hermana menor seguía sin responderle, Wanda la apremió: “Zairaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

Mensajes-Wanda-Nara.jpg

Finalmente, ante el silencio de la modelo, la diva de Telefe tomó una decisión: “Ok, pago la negra. Si me arrepiento te mato. Y me llevo la marrón de paja y el bolso negro para el GYM también”.

Wanda cerró el mensaje tirándole un palito a su hermana menor: “¿En qué andarás, Zaira?”.

¿Dónde está Zaira Nara?

La modelo fue fotografiada en Punta del Este junto a su novio Facundo Pieres, un reconocido jugador de polo, disfrutando de la playa.

Consultada por su estado sentimental, Zaira fue muy sincera: “Estamos muy bien, pero yo tengo una personalidad que, si mirás para atrás en mis relaciones, siempre trato de cuidar un poco mi vida privada y no mezclar. Si bien el otro lado la persona también es conocida, a veces se hace difícil. El trabajo de uno y del otro es estar un poco expuesto. Trato de cuidar lo más que puedo lo que es mi pareja. Me parece que algo me tengo que guardar para la intimidad. Donde hay cámaras no estamos tanto, pero donde no hay sí estamos”.