Yanina Latorre destruyó a Juana Viale: "Hippie con OSDE"

Yanina no pudo contenerse y destruyó a Juanita: “¡Esta cosa de hippie con OSDE me saca de quicio! Hay gente que realmente le importan estas causas, hay organismos, pero esto es un grupo de cinco tontos millonarios que se juntan en un velero mega y se hacen los 'hay me baño con agua de mar', y se sacan fotos, tienen Internet y su preocupación son los bidones. ¡Yo estaría más preocupada por los pibes!”.

De qué se trata el viaje de Juana Viale por el océano

La joven habló con su abuela el fin de semana pasado y le dio detalles de su proyecto: “Hoy cruzamos el Ecuador. Salimos desde Canarias, ya estamos cruzando el Ecuador y en breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final. La estamos pasando bien, estamos haciendo un viaje en velero, somos cinco tripulantes, estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo. Toda esa recolección la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales, y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos”.

La joven confesó: “Hace nueve días, más o menos, que no vemos tierra, ya perdí la noción del tiempo, no estoy muy al tanto. Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia. Todo muy lindo, pero lamentablemente se ve bastante plástico en el andar, vemos bolsas de plástico, cajas, bidones, mesas de plástico, increíble. Pero después hay cosas muy bellas como los peces voladores, belugas, delfines que te acompañan. Ahora, que nos acercamos a la costa, hay más pájaros, diferentes especies de gaviotas. Una experiencia inolvidable. En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil. A la Argentina cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de Gino Bogani y vuelvo”.