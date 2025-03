Yanina Latorre, decepcionada con un famoso sanjuanino que faltó a su cumpleaños

Además de pasar factura por las inasistencias, Yanina también enumeró uno por uno los presentes que le hicieron sus compañeros y allegados, al tiempo que lanzó algunas indirectas cargadas de ironía a quienes no cumplieron con las expectativas.

En un tono tan filoso como habitual, la conductora comenzó a repasar en vivo quiénes llegaron con obsequios, quiénes no y qué lugar ocupa cada uno en su “lista negra simbólica”. El listado de regalos dio lugar a un contrapunto con Lizardo Ponce, quien se excusó por haber llegado tarde y retirarse temprano: “Me quedé hasta las 3”, dijo. A lo que ella respondió, sin dudar: “Siempre venís cinco minutos y encima te fuiste rápido. No te quedaste hasta las 4 de la mañana”.

La primera mención fue para Fede Popgold, a quien calificó como “el panelista chupamedias” por haber cumplido con el protocolo de regalo. “¿Te gustó el regalo?”, preguntó él. “Me encantó”, contestó ella, aludiendo a un “farolito divino” que ya había colocado como adorno en su galería. Latorre destacó la utilidad del obsequio, explicando que “la vela se prende y tiene que estar adentro, si quiero ir a la galería con la vela tiene que haber un farol porque se apaga”. Y agregó: “Mañana te mando foto”, demostrándole que le dio uso a los regalos.

Otra de las figuras destacadas fue Ximena Capristo, quien llegó con obsequio inspirado en uno de los hobbies de la cumpleañera. Yanina no tardó en expresar su sorpresa. “Ella me regaló una paleta divina con pelotas. ¿Cómo se llama el...? El ‘cubrepaleta’”, comentó sobre la funda. La panelista aclaró, entre risas, que no se trató de un canje publicitario, sino que realmente había pensado en el presente.

La lista continuó con Laura Ubfal, que llevó un velón negro, al que Yanina describió como “divino, o sea, tengo para un cementerio”. “Mucha vela, pero igual las uso”, aclaró, visiblemente satisfecha por el gesto.

No todos pasaron la prueba. Consultada acerca de Marcelo Tinelli, la angelita de LAM fue tajante: “Nada. Me mandó un audio que me dijo que el martes, mañana a la mañana recibo con su asistente el regalo. Si no llega, lo matamos”.

En cuanto a Ángel de Brito, el asunto fue más ríspido. “Ángel, nada. Yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato. La primera vez en su vida que viene sin regalo”, dijo, divertida. Y remató: “Uno cuando es su cumpleaños espera que le traigan un regalo”.

La polémica por la ausencia de regalos incluyó críticas a Ángel de Brito y Marcelo Tinelli durante su programa (Captura)

La presentadora, sin medias tintas, explicó cómo funciona su forma de operar en los casos en los que no recibe un regalo por parte de los invitados: “Te mando al frente al aire. Y que la gente te diga ‘miserable’, ‘maleducado’, venís a comer, chupar gratis... Mínimo un regalo”.

La situación se prestó para debate al aire sobre quién debe regalar, cuándo y por qué. Mientras Lizardo Ponce se justificó asegurando que su cumpleaños cae en enero y nadie lo tiene en cuenta, Matilda Blanco planteó que si alguien te invita, entonces “tenés que regalar”.

FUENTE: Infobae