Yanina Latorre confirmó lo que todos sospechaban sobre Darío Barassi: "Es..."

Durante una entrevista en el programa de streaming “Rumis” , Yanina Latorre habló sobre la farándula local y determinó que existen sólo dos figuras del medio que son realmente “intocables”: “ Para mí, habría que respetar a Mirtha (Legrand) y a Susana (Giménez) porque son la farándula, por todos los años que tienen. Yo creo que a ellas hay cosas que se les perdonan; a los demás, no ”.

Cuando sus compañeros mencionaron a Darío Barassi como una persona que nunca se ve envuelto en escándalos mediáticos, la panelista de LAM fue sincera: “Sí, es blando , pero yo no les creo tanta bondad . Es verdad, Darío Barassi está blindado . Hay un montón de gente que está ciega. Es tan miedoso el gordo que, si le llegás a pegar, se muere ”.

Embed - ARDE LA NOVELA TURCA: La China Suárez y Mauro Icardi vs. YANINA LATORRE

Por las dudas, Latorre reconoció: “Igual lo amo, pero me gustaría que se mande alguna cagada y que salga en todos lados porque es perfecto. Es como Nico Vázquez: nunca hacen nada malo”.

Darío Barassi, siempre atento a lo que se dice sobre él, le envió un mensaje a la temida panelista a través de sus redes sociales: “Te amo, Yanina. Dame asado y te daré basura”.

No todo es paz

Después de este divertido intercambio con el conductor sanjuanino, Latorre se puso firme y volvió a cuestionar a la China Suárez hablando de un supuesto affaire entre ella y Gonzalo Heredia, pareja de Brenda Gandini: “Fue un rumor muy fuerte en todos lados. Tuvieron una crisis, una separación, después volvieron. Ella aceptó la crisis, nunca contó por lo que era, pero las malas lenguas dicen que Paula Chaves le habría dicho a la China cuando saltó lo de Wanda: ‘Lo de Brenda Gandini te lo perdoné, esto no te lo perdono’ porque la habría enloquecido”.

Y agregó: “Todo esto salió de entre ellas. ¿Por qué no le quedó Accardi? ¿Por qué no le quedó Paula Chaves? A la China no le quedó una p... amiga”.